El referèndum infantil d’on va sorgir el Teo

Per al Teo, el pas del temps no és sinònim de decadència. Els seus cabells de color panotxa, el jersei blanc i blau, el somriure permanent i la set d’explorar llocs nous es mantenen immutables després de quatre dècades descobrint el món. El personatge creat per Asun Esteban i Carlota Goyta sota el pseudònim de Violeta Denou compleix 40 anys amb més de sis milions d’exemplars venuts, més de 150 volums publicats i més de 10 col·leccions. “No hem sigut gaire conscients de l’èxit. Ens ha arribat a través de la gent, perquè ens trobem que tothom el coneix”, admet Goyta.

De fet, el Teo no va néixer disposat a convertir-se en un fenomen ni com a imatge d’una persona real. “L’editorial ens havia fet un encàrrec. Vam dibuixar diversos personatges i vam preguntar als nens i nenes del nostre entorn quin els agradava més. Van triar l’infant pèl-roig per majoria, així que vam decidir que ell seria el nostre protagonista”, recorda Goyta, que explica que també van sotmetre a votació infantil el nom del personatge. Més endavant, les il·lustradores han sotmès les futures aventures d’en Teo a consultes populars de lectors. “Durant les visites a les escoles, hem preguntat als nens i nenes què voldrien que fes en Teo en les pròximes històries”, assenyala Esteban, que subratlla que el protagonista dels contes “ no és un líder ni un heroi, sinó un nen com qualsevol altre”. Per a les mares del Teo, l’essència del personatge són els seus valors i, sobretot, el respecte per l’entorn.

El Teo en la societat actual

Tot i que al llarg dels anys al Teo no li han sortit arrugues, les seves històries sí que s’han adaptat als canvis de la societat. “Ara treballem per renovar alguns títols de temàtica obsoleta, com ara En Teo va a l’escola, perquè les classes del 1977 no tenen res a veure amb les d’ara”, destaca Esteban, que reconeix que “el personatge i les seves històries han evolucionat perquè la societat actual ha canviat molt”.

En aquesta línia, les il·lustradores també han detectat que el públic a qui s’adrecen ha canviat. “La franja d’edat dels lectors del Teo ha baixat. Són contes destinats a la primera infantesa, però ara aquesta etapa s’acaba abans”, diu Goyta, que lamenta que “a vegades es fa créixer els nens massa ràpid”.

Al llarg de quatre dècades, el Teo s’ha consolidat com una icona de l’àlbum il·lustrat català i ha esdevingut un personatge que travessa generacions diferents. Segons Goyta, part de l’èxit es deu al fet que “molta gent que va llegir-lo durant la infantesa ara s’hi retroba perquè tenen fills”. Per celebrar el 40è aniversari del protagonista, Goyta i Esteban han publicat un volum especial titulat En Teo descobreix món (Timunmas) que inclou quatre contes emblemàtics: En Teo va amb avió, En Teo al parc natural, En Teo i els esports i En Teo va al mercat. També preparen una aplicació amb il·lustracions en tres dimensions i un nou volum que s’anomenarà En Teo va d’aniversari.