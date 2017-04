La vicepresidenta de l'Associació d'Editors dimiteix perquè no troba "lògica" l'assistència de Santamaría a l'acte de Sant Jordi

L'editora de La Campana, Isabel Martí, ha dimitit de la junta directiva de l' Associació d'Editors en Llengua Catalana perquè no veu "ni lògic ni normal" que s'hagi convidat la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, a l'acte que aquest divendres al vespre donarà suport a la candidatura de la diada de Sant Jordi com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco.

Martí ha dit que "no creu que toqui", ni a la seva editorial ni a l'associació de la qual ha format part fins avui, de convidar la vicepresidenta del govern espanyol pel Dia del Llibre. "La meva feina és fer llibres, és intentar tenir el màxim de lectors en català", ha subratllat l'editora, que ha explicat a l'ACN que amb la seva dimissió de l'Associació d'Editors ha volgut ser "conseqüent".

Soraya Sáenz de Santamaría va dir aquest dimarts, en declaracions a RNE, que "el dia de Sant Jordi és un bon homenatge al llibre i al que les llengües espanyola i catalana han fet per la cultura a nivell mundial". La vicepresidenta del govern espanyol va negar que existís, però, una suposada operació Sant Jordi. En aquest sentit, va afirmar que el seu govern "parla molt" amb la societat civil, amb la "Catalunya real a la qual interessa molt una presència del govern espanyol forta per tirar endavant iniciatives com aquesta de suport a la llengua i cultura catalanes", va insistir.

L'acte és una iniciativa de la Cambra del Llibre i del gremi de Floristes de Catalunya. Tindrà lloc aquest divendres a les 19.00 h al CaixaForum Barcelona i hi assistiran, entre altres, el conseller de Cultura, Santi Vila; la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría; el director general de la Fundació Bancària La Caixa, Jaume Giró; el president de la Cambra del Llibre de Catalunya, Patrici Tixis, i el president del Gremi de Floristes de Catalunya, Joan Guillen.