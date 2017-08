Hotels i aerolínies abaixen preus per retenir turistes

L’impacte econòmic dels atemptats a Barcelona i Cambrils en el sector turístic “no està sent especialment rellevant”, va dir ahir el ministre d’Economia, Luis de Guindos, que va recordar que l’atemptat a Madrid de l’11-M del 2004 va tenir “un cert impacte”, però l’economia “es va recuperar ràpidament”.

Però el sector turístic, que és el més afectat pels atacs a Barcelona i Madrid, ja ha pres algunes mesures per rebaixar l’impacte. Hotelers i algunes línies aèries, com Ryanair, han rebaixat preus per intentar evitar les cancel·lacions.

En el cas dels hotels de Barcelona, segons un estudi fet per la consultora Bric -que ha fet un informe basat en variables publicades com les tarifes i altres fonts d’accés més restringit, a més d’entrevistes amb propietaris i directors d’hotels i encarregats de reserves-, les cancel·lacions de reserves la setmana després de l’atemptat a Barcelona no han sigut especialment significatives, d’entre el 2% i el 3% en el pitjor dels casos. De fet, les reserves via plataformes online que s’han registrat després han compensat les cancel·lacions, en els casos dels particulars, però no ha passat el mateix en el cas de reserves directes de grups de més de 10 persones. A més, el ritme de reserves s’ha alentit.

Davant d’aquesta situació, els hotelers de Barcelona ja han pres mesures, com una rebaixa dels preus, que la consultora xifra entre el 8% i el 15%. Però destaca que en el cas d’algunes cadenes hoteleres amb gran presència a la ciutat de Barcelona, o que concentren una gran part de la seva oferta urbana a la capital catalana, “en els dies immediatament posteriors a l’atemptat” van arribar a descomptes del 38% respecte a les tarifes immediatament anteriors “als hotels més pròxims al Barri Gòtic i de fins al 50% en alguns establiments ben ubicats, però no cèntrics”.

La consultora creu que l’ocupació hotelera no es veurà gaire afectada i quedarà al voltant del 90% gràcies també als 32.000 assistents confirmats al Congrés de Cardiologia que comença demà, però els ingressos per habitació i la rendibilitat hotelera disminuiran una mica.

Per la seva banda, el president de la Federació d’Empresaris d’Hostaleria de la Província de Tarragona (FEHT), Eduard Farriol, va assegurar que “fins ara han sigut mínimes pràcticament nul·les, les cancel·lacions de reserves” a Cambrils, Salou, la Pineda i Vila-seca. Segons la FEHT, no arriben a un 1%.

Companyies aèries

Les aerolínies també han rebaixat tarifes per mantenir l’ocupació. Norwegian va ajustar a la baixa els preus dels vols als Estats Units després de l’atac, i ahir Ryanair i Volotea també es van sumar a aquesta política. El conseller delegat de la companyia irlandesa, Michael O’Leary, va dir ahir a Madrid que el trànsit de passatgers no s’ha vist afectat, però la companyia ha rebaixat tarifes entre un 5% i un 7%.