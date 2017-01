L’escola on Foix és tan admirat com Leo Messi

Quan els alumnes de l’escola Poeta Foix veuen arribar Jordi Madern -familiar de J.V. Foix- als Jocs Florals s’hi acosten, emocionats, a parlar-hi. Han estudiat la figura del poeta des que van començar l’escolarització a P-3 i li tenen una admiració especial. “Veuen el Jordi i pensen que és J.V. Foix”, explica somrient la cap d’estudis, Cristina Valiente, que afegeix que per als alumnes “és com si fossin davant de Leo Messi”. L’escola J.V. Foix està situada a Sant Gervasi -és l’única pública del barri-, té dues línies i compta amb 250 alumnes.

El que la diferencia de la majoria de centres és que els alumnes, des de P-3 fins a sisè de primària, estudien i treballen durant tot el curs la figura del poeta. L’aprenentatge se centra, especialment, en els mesos previs a Sant Jordi, per la celebració dels Jocs Florals.

“A P3 comencen introduint els aspectes més fàcils a través de la creació artística”, explica el director de l’escola, Màrius Pla, que afegeix que quan s’aprofundeix més en la seva figura és a partir de 1r i 2n de primària. “Intentem que puguin entendre’l al màxim i no posar-los poemes d’un nivell massa complicat”, explica el director. Una de les activitats consisteix a fer un recorregut pels llocs relacionats amb la figura del poeta al barri de Sarrià. Abans, la mestra els explica a classe els detalls de cada punt de l’itinerari, mentre els estudiants tracen el recorregut en una tauleta. Comencen a l’avinguda J.V. Foix i fan la primera parada al carrer Setantí, on l’autor va viure i va crear part de la seva obra. “Tenim la sort que ens deixen entrar a la casa i els alumnes es mostren molt sorpresos”, indica la tutora de primària i coordinadora de les TIC, Núria Ribas.

El següent punt icònic del recorregut és la pastisseria J.V. Foix, situada al carrer Major de Sarrià i dirigida per Jordi Madern. Per raons òbvies, aquest és, sens dubte, el moment preferit dels alumnes. “Ens deixen tastar la xocolata!”, recorda, amb un somriure d’orella a orella, un dels alumnes. Com a plat final visiten la creació visual Poema de Catalunya, situat a la Via Augusta, on se’ls explica el significat de l’obra.

Quan Núria Ribas pregunta als alumnes què saben del poeta, els alumnes contesten de forma unànime: portava barret i era “molt elegant”. “Era molt gran i anava molt ben vestit”, apunta un dels alumnes, que afegeix que era “molt intel·ligent”.

Curiositats a banda, tots tenen clar que J.V. Foix era poeta i que a Sarrià hi ha una pastisseria que porta el seu nom. “Els nostres alumnes coneixen qui és la persona que ha donat el nom a la seva escola: un poeta important que defensava la llengua i que estava lligat al barri”, expressa el director, que insisteix que els estudiants “estimen molt el personatge”.

Un poema com a himne

L’escola té els seus orígens als anys 30, però no va ser fins l’any 1999 que va començar a portar el nom del poeta. “El centre es deia República Argentina-Uruguai i els professors del claustre vam proposar el canvi perquè no ens sentíem representats amb aquell nom”, apunta el director. Des de llavors han volgut introduir la figura del poeta al màxim possible dins l’activitat de l’escola. Una altra activitat relacionada amb el poeta és la cantada del poema És quan dormo que hi veig clar.

Durant l’any, els alumnes del cicle superior assagen el poema que va musicar l’any 2012 Bárbara Granados -descendent del compositor Enric Granados i mare d’exalumnes del centre- i el canten el dia que celebren els Jocs Florals. “És el nostre himne”, explica el director, que afegeix que, tot i que només la cantin els de cicle superior, tots els alumnes se’n saben com a mínim alguna estrofa.