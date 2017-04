L'escola cristiana concertada, "en el punt de mira"

“Ens sentim injustament atacats perquè es diuen mitges veritats”. Així descriu el secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Enric Puig Jofra, el moment que està vivint actualment l’escola concertada cristiana catalana. A Catalunya hi ha 706 escoles que tenen algun estudi concertat (educació infantil de 2n cicle, primària, ESO, batxillerat o cicles formatius) i 3.840 centres públics -escoles i instituts-. Els alumnes de l’escola cristiana representen el 68% del total de la concertada i el 20% sobre el total d’alumnes de Catalunya.

Per a Puig, actualment s’està produint un “enfrontament escola pública-concertada estèril”, que està causat, en part, “per la baixada demogràfica”. “L’enfrontament és cíclic. Ara portàvem uns deu anys de pau, però la reducció de la natalitat l’ha fet revifar”, opina.

En aquest sentit, considera que l’escola concertada està en “el punt de mira” d’alguns sectors, que “n’ignoren tant els principis legals com la història”. “En seu parlamentària se’ns ha dit que som una escola residual del franquisme”, lamenta Puig. Aquesta situació considera que “perjudica indirectament l’educació” i afegeix que “es genera una imatge d’enfrontament que no és bona per al sistema”.

L’escàndol dels Maristes que va sortir a la llum pública l’any passat ha fet que entre alguns sectors l’escola cristiana sigui l’ase dels cops. Puig, però, considera que l’escàndol “no ha afectat la imatge de l’escola cristiana” perquè l’opinió pública sap que aquells fets “no invaliden la feina dels professionals i de les institucions”. “El seny popular ha sabut interpretar els fets”, afirma Puig, que recorda que cal lluitar contra aquest tipus de pràctiques.

Reivindicació

Com a solució perquè s’acabin el que considera “difamacions” contra l’escola concertada, les AMPA cristianes han demanat que es faci públic el cost d’una plaça d’escola concertada. Ho van reclamar durant la sisena Trobada Familiar de l’Escola Cristiana, que va tenir lloc a principis d’abril a l’Escola Pia de Sarrià-Calassanç.

“Ja n’hi ha prou que es desacrediti i s’ataqui l’escola concertada des de determinats sectors amb l’ús de la mentida, quan no de l’insult”, va lamentar el president de la Confederació Cristiana d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC), Josep Maria Romagosa. En el marc del seu discurs, Romagosa també va subratllar que si es van publicar les balances fiscals “no hauria de ser tan difícil publicar el cost de la plaça escolar, que demostraria la diferència de recursos entre centres públics i concertats”.

Al seu torn, fonts d’Ensenyament asseguren que són “conscients que les aportacions econòmiques a aquestes escoles és una qüestió que caldrà atendre per garantir l’accés gratuït de totes les famílies al centre de la seva elecció”. “Als alumnes de les escoles concertades mai se’ls ha garantit el dret a la gratuïtat de l’ensenyament i és un fet que hem de reconèixer i valorar”, apunten.

“Les classes mitjanes tenen tendència a anar a la concertada i a fugir de les escoles públiques amb molta immigració”, apunta el catedràtic de didàctica de les ciències socials de la Universitat de Barcelona (UB) Joaquim Prats, que recorda que el fet que siguin centres religiosos sovint no determina l’elecció d’escola que fan els pares.