Els Mossos investiguen si l’imam de Ripoll era el cervell dels atemptats

Els Mossos d’Esquadra investiguen si Abdelbaki Es Satty, un home d’una quarantena d’anys que feia d’imam a Ripoll, era el cervell de la trama terrorista que ha colpit Barcelona i Cambrils. Ahir a la matinada en van escorcollar el pis -el novè on han entrat a Ripoll arran de la investigació-, i els parents dels altres implicats a la població l’assenyalen directament com l’instigador. A l’oratori on feia d’imam neguen que sabessin que fos salafista, però segons fonts amb accés a la investigació havia tingut vincles amb els partidaris d’aquesta interpretació excessivament estricta de l’islam. Els Mossos no saben si el possible cervell de la trama ha aconseguit escapar o si va morir dimecres a l’explosió del xalet d’Alcanar on es guardaven més de cent bombones de butà i materials explosius. Aquella detonació va evitar, molt probablement, una tragèdia encara més gran que la que hi ha hagut. La policia busca des d’aleshores entre la runa i ha trobat restes humanes de dues o tres persones.

“Ha sigut l’imam qui els ha menjat el cervell, el Moussa no era així, però va començar a canviar fa tres o quatre mesos”, explicava ahir una parenta de Driss Oukabir, un dels detinguts pels atemptats i germà del Moussa, mort a l’atac de Cambrils. Prefereix que no es publiqui el seu nom. Concretament, ella s’havia fixat que el Moussa darrerament ja no vestia amb roba moderna i pantalons trencats, sinó que “anava amb roba que cobria tot el cos, i més arreglat”. A més, les últimes setmanes havia notat que tenia diners per comprar-se “vambes noves cada dia” i molt sovint marxava els caps de setmana a fora. Generalment deia que baixava a Barcelona, d’on havia penjat diverses fotos al Facebook. La seva família assegura que el Driss no té res a veure amb l’atemptat perquè tenia costums que el jihadisme prohibeix: “Bevia alcohol, fumava porros i li agradava molt la festa”.

El nom de Driss Oukabir consta al lloguer de la furgoneta que va atropellar dijous més d’un centenar de persones a Barcelona. La seva parenta creu que el Moussa li va agafar els papers sense que ell ho sabés, perquè tenia claus del pis que compartia amb la xicota. Fins i tot apunta que podria tenir plans de fugir perquè també es va endur la seva targeta sanitària, a més del passaport i el carnet de conduir. Quan el Driss va saber que el buscaven perquè la seva parella li va dir que sortia a la televisió es va anar a entregar a la comissaria. Els Mossos el van arrestar abans que hi arribés. També van interrogar tots els familiars dels dos germans, que van passar la nit a la comissaria per respondre a les preguntes dels agents.

La família del Driss no és l’única que assenyala Es Satty com l’instigador dels l’atemptats. També l’apuntaven ahir els familiars d’altres joves de Ripoll relacionats amb els atacs durant la concentració de rebuig que van fer, a mitja tarda, davant l’Ajuntament. Fàtima Abouyaaqoub, cosina de Younes Abouyaaqoub, un noi de 22 anys que busca la policia des de dijous, deia ahir que la majoria creu que tot ha sigut cosa d’Es Satty. “Eren nois normals -deia-, i des que va arribar ell es van ficar més en la religió”.

La mare de Younes Abouyaaqoub va demanar ahir al seu fill que es lliurés a la policia. Tot i que va assegurar que no té cap vincle amb els atacs, va dir que prefereix que estigui amb ella o a la presó. Segons ha pogut saber aquest diari, a la furgoneta amb què es va cometre l’atemptat s’hi va trobar documentació d’aquest jove. Abouyaaqoub ara mateix és el principal objectiu dels Mossos, perquè és l’únic home directament vinculat amb la furgoneta kamikaze de Barcelona que encara no s’ha localitzat. Ahir el conseller d’Interior, Joaquim Forn, va admetre que busquen “dues o tres persones” més relacionades amb els dos atemptats. A part dels implicats directes en els atacs, n’hi podria haver d’altres que els haurien donat suport logístic.

Rebuig musulmà als atacs

La comunitat musulmana del poble va sortir ahir al carrer per condemnar els atemptats i mostrar el seu suport a les víctimes. “Els meus pares estan destrossats, no és aquesta l’educació que hem rebut a casa, només hem après l’amor, no a matar a ningú ni fer mal als altres”, deixava clar entre llàgrimes la germana d’Omar i Mohamed Hychami, dos dels terroristes morts en l’atac de Cambrils. Ella es va assabentar del que havia passat quan va veure la foto d’un dels seus germans a la televisió. “Desitjaria que fos un malson, no ho entenc, són normals, com la resta de nois. Al principi vaig pensar que era tot una mentida que s’havien inventat”, deia. Les mares dels nois que es van concentrar van sortir al carrer per deixar clar que estan en contra de la violència i dels atemptats amb cartells que deien “No en el meu nom”.

“Avui ens han insultat pel carrer i nosaltres no tenim res a veure amb tot això”, deia Fàtima Abouyaaqoub. La comunitat musulmana de Ripoll tem que la gent els culpi dels actes del grup de joves i els posin a tots en el mateix sac.

Tres mesos imprescindibles

Es Satty va sortir de la presó de Castelló el 2012, després d’haver-hi estat tancat per vulnerar la llei d’estrangeria, segons l’agència Efe. Va arribar a la mesquita petita de Ripoll el 2015, i hi va treballar poc més de mig any. A principis del 2016 la comunitat Annur va obrir una nova mesquita i li van demanar que en fos l’imam. Al juny els va demanar tres mesos, en teoria per fer vacances al Marroc. El president de la comunitat, Ali Yassine, no els hi va concedir, però ell els creia tan imprescindibles que va deixar la feina. Segons Yassine no el van tornar a veure ni a la mesquita ni al poble. No obstant això, Nourdden Elhaji, el seu company de pis a Ripoll des de feia quatre mesos, diu que Es Satty va estar pel poble fins dimarts, quan li va dir que marxava al Marroc.