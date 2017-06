Una manifestació defensa el dret a l’habitatge a Barcelona

Més de 1.700 persones, segons el recompte d’aquest diari, es van manifestar ahir a la tarda pel centre de Barcelona en defensa del dret a l’habitatge convocades per la plataforma #BcnNoEstàEnVenda. Fonts de la Guàrdia Urbana asseguren que hi havia 1.300 manifestants, mentre que la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), una de les entitats de la plataforma, manté que eren 2.500.

Amb cartells com “No ens faran fora”, “Stop turisme massiu” i “No volem ser expulsats dels barris”, els manifestants van sortir de la plaça Universitat a les 18.30 i van acabar la protesta dues hores més tard en un solar de les Drassanes on s’hi hauria de construir un polèmic hotel de luxe. La protesta va passar pel costat del mercat de Sant Antoni, una de les zones on augmenten els preus dels lloguers. Quatre manifestants del barri duien una plataforma de fusta amb rodes amb què passejaven una maqueta de paper del mercat amb voltors als quatre costats que simbolitzaven els especuladors. Entre els assistents a la protesta hi havia alguns polítics, com la diputada de la CUP Eulàlia Reguant i el diputat de CSQP Lluís Rabell.

La presidenta de la FAVB, Ana Menéndez, va llegir el manifest inicial. “El model de gentrificació de la ciutat expulsa el veïnat dels barris i fomenta la sobreexplotació turística de Barcelona, com passa en altres ciutats”, va declarar. Horacio Espeche, membre del sindicat de llogaters, que també forma part de la plataforma, va dir que la protesta és important “per visualitzar la preocupació per l’onada especulativa amb l’habitatge i per una bombolla del lloguer com la que hi va haver a principis de la dècada del 2000”.

La marxa també va passar pel barri del Poble-sec, on es va aturar davant del número 14 del passatge Poeta Cabanyes. Allà, tapats per una pancarta amb l’eslògan “Poble-sec organitzat contra l’especulació”, un grup d’activistes va entrat a l’edifici per ocupar-lo. Uns encaputxats van desplegar una pancarta des d’un dels pisos amb el lema “Els pisos, per a les veïnes, no per als especuladors. Habitatge popular”.

La Coordinadora d’Assemblees d’Habitatge va comunicar l’ocupació i va argumentar que els propietaris fa més de vuit anys que tenen l’edifici abandonat. També culpa l’Ajuntament de Barcelona i el Govern “d’haver permès que hi hagi habitatges permanentment i injustificadament buits” i de “no reaccionar davant l’existència d’habitatges i edificis sencers buits que no compleixen la seva funció social”.

La plataforma #BcnNoEstàEnVenda protesta per “la greu situació d’expulsió del veïnat” de Barcelona. La FAVB explica que el preu mitjà del lloguer ha pujat un 17% només entre el 2014 i el 2016 i que en bona part ha augmentat perquè l’habitatge es dedica a altres usos, com el lloguer turístic, i és l’objecte d’un “fort procés especulatiu”.