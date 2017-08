Una setmana després dels atemptats

Una desaparició de quatre dies i una furgoneta pendents d’aclarir

En els set dies posteriors als atemptats, la investigació policial ja ha resolt algunes de les incògnites que havien deixat els fets però encara en queden unes quantes pendents d’aclarir. La que ha generat més dubtes és la desaparició durant quatre dies de l’autor material de l’atac a la Rambla, Younes Abouyaaqoub. Els Mossos li van perdre la pista dijous a les 19.00 h a Sant Just Desvern, dues hores després que cometés l’atemptat, quan va abandonar el cotxe de Pau Pérez, a qui havia apunyalat per robar-li el vehicle. Abouyaaqoub va estar desaparegut fins aquest dilluns a la tarda, quan dos ciutadans i dos agents dels Mossos van reconèixer l’autor de l’atac a prop de l’estació de tren de Sant Sadurní d’Anoia. La policia catalana va abatre’l cap a les 16.00 h de dilluns en un camp de vinyes a Subirats. Tot i que el gran misteri és esbrinar què va fer Abouyaaqoub des de dijous al vespre i fins dilluns a la tarda. Si algú va ajudar-lo o si va fer el recorregut de Sant Just a Subirats -uns 40 quilòmetres per carretera- a peu. Per si no fos prou, dimarts al vespre els Mossos van escorcollar un pis de Vilafranca del Penedès, a una desena de quilòmetres de Subirats, sense que fins ara hagi transcendit qui o què s’hi buscava.

Una altra incògnita és aclarir quina era la idea prevista dels terroristes en l’atemptat de Cambrils. Després de confirmar-se que els abatuts al passeig Marítim van visitar -les hores prèvies a l’atac- fins a quatre ocasions l’àrea de servei de l’A-7 a Cambrils, com van gravar les càmeres de seguretat i va avançar l’ARA en exclusiva, els Mossos ara investiguen si els joves van visitar abans aquesta àrea de servei. Hi ha treballadors de l’establiment que afirmen que els van atendre abans i la policia catalana busca noves imatges de les càmeres de seguretat que puguin corroborar-ho. Els Mossos també estan interessats en les imatges gravades a l’exterior, a l’aparcament, per determinar si els terroristes van utilitzar un tercer cotxe a més de l’Audi A3 amb el qual van envestir un control policial al passeig Marítim i la furgoneta amb la qual Mohamed Hychami, un dels terroristes abatuts a Cambrils, es va accidentar a l’AP-7 la tarda dels atemptats. Ell va ser el primer a anar a l’àrea de servei de Cambrils on la resta van passar-lo a recollir. Aquest accident va obligar els terroristes a tornar a canviar els plans, ja que la furgoneta estavellada una hora i mitja abans dels fets a la Rambla havia de ser per a un altre atac. Per això van actuar “a la desesperada” al passeig Marítim de Cambrils.

Un altre dubte que encara no s’ha resolt és què hi feia a Vic una furgoneta llogada pels terroristes que es va localitzar dijous a les 18.50 h, un parell d’hores després que s’hagués produït l’atac a Barcelona. També s’ha d’aclarir com el grup va aconseguir més d’un centenar de bombones de butà -guardades al xalet d’Alcanar que va explotar- sense aixecar cap sospita i si l’imam tenia la intenció o no d’immolar-se en el pla inicial de l’atemptat.

15 víctimes mortals, un accident imprevist i ganivets a última hora

La investigació ha permès avançar com es preparava l’atemptat i com es va acabar executant. Però algun moment del relat ha trigat dies a aclarir-se, malgrat que en aquesta primera setmana ja s’ha pogut resoldre més d’un interrogant que hi havia poc després que passessin els fets. Oficialment, fins dilluns no es va parlar de 15 víctimes mortals (i no de 14) entre els atacs de Barcelona i Cambrils. La quinzena persona es va incloure a la llista una vegada els Mossos van poder confirmar que l’atemptat a la Rambla i un cotxe que al cap d’una hora i mitja s’havia saltat un control policial a la Diagonal eren dos incidents que estaven lligats. El vehicle que es va saltar el control es va localitzar dijous mateix al vespre abandonat a Sant Just Desvern i a l’interior del cotxe s’hi va trobar el cos sense vida d’un home, que havia mort per unes ferides d’arma blanca. La víctima mortal era Pau Pérez, un veí de Vilafranca del Penedès i propietari del vehicle, tot i que la policia catalana va insistir els primers dies que aquest cas s’investigava de manera separada dels atacs. Al final, dilluns els Mossos van anunciar que l’autor material de l’atropellament mortal a la Rambla, Younes Abouyaaqoub, també havia assassinat Pérez.

La policia catalana va poder arribar a aquesta conclusió després de descobrir que Abouyaaqoub, un cop havia comès l’atemptat, havia sortit de la Rambla i havia entrat al mercat de la Boqueria. Des d’allà havia avançat, a vegades caminant i d’altres corrent, en direcció a la zona universitària. Cap a les 18.20 h, quan feia poc més d’una hora de l’atac a la Rambla, el terrorista va apunyalar Pérez, que acabava d’aparcar al pàrquing per a estudiants de la zona universitària. Abouyaaqoub va deixar el cos sense vida a la part posterior del cotxe i va sortir de Barcelona, saltant-se el control de la Diagonal, amb el vehicle que va deixar estacionat a Sant Just.

El jutge de l’Audiència Nacional que ara investiga els atemptats, Fernando Andreu, va dictar una interlocutòria que va revelar nous detalls de les hores prèvies. Per exemple, la resolució va explicar que, quan faltava una hora i mitja per a l’atac a la Rambla, el pla improvisat dels terroristes es va torçar. Un dels terroristes que acabarien morint a Cambrils havia llogat a la una del migdia una furgoneta a Parets del Vallès. Però només dues hores i mitja més tard, a dos quarts de quatre de la tarda, la va estavellar a l’AP-7 a tocar del peatge de Cambrils. Aquest accident imprevist no ha sigut l’única revelació que ha demostrat que el grup va actuar d’una manera “rudimentària”. Tres hores i mitja abans de l’atemptat a Cambrils, dijous a les 21.26 h, van comprar una destral i quatre ganivets en una botiga. Volien utilitzar les armes adquirides a última hora per matar vianants al passeig Marítim de Cambrils. Però després d’atropellar ciutadans i encastar l’Audi A3 amb el qual viatjaven contra un control policial, un mosso va abatre quatre terroristes i l’últim va caure minuts més tard.