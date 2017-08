Els terroristes de Cambrils buscaven morir

El control dels Mossos d’Esquadra a la rotonda del Club Nàutic de Cambrils fa dies que hi és. És un punt neuràlgic on la policia té presència habitual, i els cinc terroristes que van provocar la mort d’una persona i van ferir-ne cinc més abans de ser abatuts pels Mossos havien de saber que hi era quan divendres a la matinada van irrompre en un Audi A3 a tota velocitat pel carrer Jaume I de la població i van envestir el control policial.

Per això la policia treballa amb la hipòtesi que els atacants tenien per objectiu els Mossos i buscaven morir en l’atac. En topar amb el control, el vehicle va bolcar i els atacants en van sortir carregats amb el que semblaven explosius enganxats al pit, que van resultar falsos. L’objectiu dels terroristes, segons ha pogut saber l’ARA, era assegurar-se que els agents -els del control o els que poguessin venir després- els dispararien en veure aquests explosius. L’objectiu no era el port de Cambrils, sinó atacar els agents i intentar atropellar el màxim de persones al seu pas. “Buscaven morir i van anar directes a xocar contra el control”, han explicat a l’ARA fonts de la investigació. Una versió que avalen els testimonis que van presenciar l’atac. Rubén Campos, propietari del restaurant del Club Nàutic, era fora del local quan va sentir el motor d’un cotxe a tota revolució. “Vaig veure venir de cara el vehicle a tota velocitat i com anava directe contra els Mossos. De seguida em vaig imaginar que era un atemptat”, va dir.

Podria ser que aquest no fos el pla inicial, ja que l’explosió d’Alcanar va obligar els terroristes a canviar els plans i actuar “a la desesperada”.

Quan els terroristes van sortir del cotxe anaven armats amb armes blanques -matxets i una destral-, amb les quals van intentar agredir els agents, i va ser aleshores quan hi va haver un tiroteig. Un sol agent va abatre quatre dels cinc terroristes amb una arma llarga. La seva companya, que va quedar ferida en l’atac, també va disparar. El cinquè atacant va fugir i uns cent metres més enllà, al passeig, en direcció a Salou, un agent d’una patrulla de paisà li va disparar i l’atacant va morir al lloc dels fets.

En l’atac va morir una dona de Saragossa que va ser atropellada pels terroristes quan el vehicle va pujar a la vorera del Club Nàutic. Cinc persones més, entre les quals el seu marit, van quedar ferides de diversa consideració. Un dels ferits és una dona que va ser atacada per un dels terroristes amb un ganivet. Ara queden hospitalitzades quatre persones, una persona està en estat greu -un argentí resident a Barcelona amb greus lesions a la cara que continua a l’UCI-, dos tenen un pronòstic menys greu i una última persona en estat lleu.

“I love Cambrils”

Ahir el record de l’atemptat encara era molt present a Cambrils. La presència policial era molt evident, sobretot al matí, per la visita de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, que va passejar pel passeig Marítim en un bany de masses després de reunir-se amb l’alcaldessa, Camí Mendoza, i les forces de seguretat. També es va reforçar la presència policial a Salou. Els vianants van aprofitar per agrair a la policia la seva actuació i Sáenz de Santamaría va assegurar que Cambrils “mereixia recuperar la normalitat”. I això és el que va fer. Després que el dia anterior les platges estiguessin més buides i als restaurants s’anul·lessin algunes reserves, ahir el passeig i els locals ja tornaven a estar plens. El missatge era clar, no deixar-se vèncer per la por. Entre turistes en xancletes, nens en cotxets i agents uniformats destacaven, però, uns globus blancs amb un cor vermell i la inscripció “ I love Cambrils ”.