Els afectats per clàusules terra no pagaran els costos si hi ha judici i no hi haurà recàrrecs fiscals

Després d 'un mes de negociacions, els socialistes es donen per satisfets i facilitaran la tramitació del mecanisme extrajudicial per a la devolució de les clàusules terra aquest divendres. El portaveu d'Economia del PSOE al Congrés, Pedro Saura, ha explicat aquest dimecres que el grup socialista s'abstindrà en la tramitació del decret llei perquè tiri endavant en ple del Congrés. Segons ha explicat Saura, "el govern ha acceptat les seves millores" i per això "propociaran amb l'abstenció" la tramitació del decret.

Obligatori per als bancs, en tres mesos i en metàl·lic

Així doncs, segons expliquen els socialistes, amb aquesta mesura els bancs estaran obligats a atendre el procés i atendre les reclamacions dels consumidors. Però, a més, hauran d 'informar als usuaris que tinguin una clàusula terra que existeix aquest mecanisme. Saura ha assegurat que el mecanisme serà completament transparent i inclourà un desglossament amb quina part de la devolució correspon als interessos de demora. A més, es manté el període inicial de tres mesos establert com a màxim perquè el consumidor recuperi els diners i prioritàriament en metàl·lic.

Tal com ha anunciat aquest dimarts el PSOE, el mecanisme extrajudicial inclourà especificitats per protegir el consumidor, com ara un possible acord entre entitat i usuari per amortitzar deutes seran de caràcter subsidiari i dependrà de l'aprovació expressa de l'afectat, es formalitzaran en un procediment a part amb un període mínim perquè el consumidor pugui valorar l'oferta.

Tot seguit, ha comparegut el secretari d'organització de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha comparegut per explicar el suport del partit a la mesura i ha aclarit que una de les prioritats de Ciutadans era afavorir el retorn dels diners en metàl·lic a més de garantir que els afectats puguin reclamar a qualsevol sucursal bancària i no a una oficina establerta expressament per al cas com s'havia especulat als inicis de la negociació.

Sense recàrrecs fiscals ni interessos de demora

Saura ha detallat que l'acord també passa perquè no hi hagi recàrrecs fiscals als interessos de demora ni "cap altre aspecte relacionat amb l'Hisenda pública". Les possibles devolucions només correspondrien als exercicis no prescrits. Els afectats doncs, hauran de declarar l'import recuperat però no haurà de pagar interessos de demora ni cap altre recàrrec fiscal.

Lliure de costos judicials

Un altre dels punts polèmics era l'assumpció del cost dels processos judicials si no s'arriba a un acord entre entitat financera i afectat i s'acaba als tribunals. En aquest sentit, els socialistes han aclarit que si s'acaba als i l'usuari aconsegueix un import inferior al que el banc havia ofert inicialment, l'afectat no haurà de pagar els costos judicials com s'havia dit inicialment. En canvi, si els tribunals resolen un import major a l'oferta feta pels bancs, seran les entitats financeres les que hauran d'incórrer amb les despeses del procés, precisament per evitar que forcin anar als tribunals.

Comissió de seguiment

Per garantir que totes les parts compleixen amb aquestes condicions, també es crearà una comissió de seguiment per controlar el procés. Els socialistes han explicat que aquest òrgan inclourà les associacions de consumidors i dels advocats, entre altres. Els socialistes han explicat que el drecret, però, no detallarà els integrants els membres de la comissió de control.

Segons el portaveu socialista, fins ara no s'havia arribat a un acord perquè "els textos que proposava el govern de Rajoy "eren desequilibrats en favor de les entitats financeres". L'acord sembla ara definitiu ja que dins ara, la tramitació del decret llei sempre l'havia anunciada el govern de Rajoy, aquesta és la primera vegada que el PSOE compareix per fer públics els detalls del pacte i anunciar el seu posicionament. Tot i això,