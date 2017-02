Airbnb i Uber aprofiten el Mobile per reivindicar-se a Barcelona

Les dues plataformes per excel·lència de l’economia col·laborativa van tenir ahir l’oportunitat de defensar el seu model a la ciutat que s’ha convertit en la pedra a la sabata de totes dues companyies. Airbnb i Uber van passar ahir pel Mobile amb conferències dels seus directius en què l’argument en comú era evident: volen treballar amb les ciutats. El lloguer turístic d’Airbnb manté una tensió in crescendo amb l’Ajuntament de Barcelona, que es va suavitzar la setmana passada quan el consistori d’Ada Colau va obrir la porta a regular el lloguer d’habitacions a turistes que proposa la plataforma. Pel que fa a Uber, el límit en les llicències per a professionals a la capital catalana, menys nombroses que a Madrid, continua sent una barrera per al seu retorn a Barcelona.

Chris Lehane, el director de polítiques públiques d’Airbnb i una de les cares visibles de l’empresa californiana, va pujar a l’auditori amb una xapa a l’americana que ho deia ben clar: Barcelona. El directiu va aprofitar el seu temps a l’escenari per recordar que un 36% dels conferenciants que corren aquests dies per la ciutat (un total de 40.000) s’han allotjat a través de la plataforma i que això ha generat 28 milions d’euros d’activitat econòmica. Lehane va comentar que la plataforma treballa per arribar a acords amb les ciutats on opera, com ja ha fet a París o Amsterdam. En aquest sentit, va remarcar que són conscients que tenen una responsabilitat amb els governs. No obstant, Lehane també va incidir que el repte de l’empresa són algunes regulacions que tracten els seus hostes de manera “antidemocràtica”, com ara a través de sancions.

En un col·loqui entre inversors i empresaris sobre l’economia col·laborativa, Lehane va assegurar que l’empresa vol “democratitzar el capitalisme”. Només va mencionar Barcelona per recordar que els seus hostes en aquesta ciutat ja lloguen els seus habitatges 64 dies a l’any i es queden el 97% del preu que ofereixen. De fet, ahir també va ser la presentació oficial a Barcelona de la plataforma Trips, amb què l’empresa guanyarà una nova branca de negoci: les experiències. Lehane va assegurar que aquest model -a Barcelona els ha ajudat haver comprat la start-up catalana Trip4Real- donarà més oportunitats econòmiques als ciutadans.

Uber també treu pit

Pràcticament a la mateixa hora que Airbnb, a l’auditori del costat, Uber també va defensar la necessitat que les ciutats comparteixin cotxes, la base del seu negoci. La plataforma de transport -que actualment té prohibit operar a Espanya amb conductors sense llicència- va defensar que amb la generalització del cotxe compartit només caldrien un 10% dels vehicles que circulen actualment. Per això Uber va assegurar que la mobilitat i la contaminació milloren a les ciutats on ells operen.

El director de producte i mapes d’aquesta companyia, Manik Gupta, va explicar que el 22% de les emissions contaminants provenen dels més de 2.000 milions de vehicles que hi ha a tot el món. És la mateixa quantitat de cotxes que tota la població de la Xina i Europa juntes.

Per a Gupta, Uber podria ser la solució tant a la contaminació com als reptes de mobilitat que es presenten a les grans ciutats com Barcelona. “Cada vegada hi ha més ciutats que tenen limitacions d’accés i l’objectiu és aconseguir que la gent pugui anar del punt A al punt B fent que aquest trasllat sigui com més econòmic i menys contaminant millor”, va explicar el directiu.

Gupta va posar com a exemple el cas dels Estats Units, on, des que hi ha Uber, s’han recorregut 511 milions de quilòmetres menys i s’han estalviat 24 milions de litres de benzina. Uber també es va posicionar com un jugador avantatjat en la cursa dels cotxes connectats, que centra aquesta edició del MWC. Concretament, en els mapes. Gupta va assegurar: “No hi ha cap mapa perfecte, però els conductors d’Uber aporten dades contínuament que permeten millorar els mapes pràcticament a temps real”.