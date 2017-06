Al Popular se li acaba el temps

La complicada situació del Popular encara pot empitjorar, i ahir es va demostrar. Les accions del banc van desplomar-se un 17,9% a la borsa, fins a situar-se en un nou mínim històric, de només 50 cèntims per acció. Els rumors que sobrevolen el banc presidit per Emilio Saracho van tornar a provocar la incertesa entre els inversors, que van decidir treure’s les accions de sobre en massa. Ara la capitalització del banc, és a dir, el seu valor a la borsa, no arriba als 2.200 milions d’euros. Un preu teòricament atractiu perquè un altre banc el compri, però no sembla que hi hagi ningú disposat a fer-ho.

Sembla que la falta de capital és el principal problema de l’entitat, que està esperant unes ofertes de compra que no arriben. El director d’inversions de Solventis, Xavier Brun, ho atribueix a la “falta de credibilitat”. Per la seva banda, Rodrigo García, de XTB, opina que la caiguda del valor podria indicar que “s’allunyen les possibilitats de compra per una altra entitat”.

Segons els analistes, la pèrdua de pràcticament una cinquena part del valor del banc en només un dia indica que els mercats han interpretat l’ajornament de la venda del Popular -dimecres es va saber que es posposava fins a final de mes- com l’evidència que ningú el vol comprar. Però aquest no és l’únic factor que ha empès els inversors a vendre. N’hi ha d’altres.

D’una banda, l’agència Reuters va fer públic dimecres que les autoritats europees havien advertit que l’entitat podria necessitar una intervenció si no troba compradors. A més, el digital Vozpópuli va publicar ahir que el Popular tampoc no va supera les proves d’avaluació del sector financer que fa el Fons Monetari Internacional. Aquest organisme, però, assegura que les conclusions d’aquests exàmens no es faran públiques fins al mes de juliol i que no inclouran indicacions individuals per a cada entitat sinó conjuntes del sistema, tal com es va afanyar a fer saber el mateix Popular en un comunicat publicat ahir.

La d’ahir és la pitjor caiguda de l’acció del Popular des que va començar l’any: una davallada semblant a la que va patir l’endemà del Brexit, tot i que aleshores l’acció valia més del doble que ara, 1,2 euros. La baixada d’ahir només queda superada per la patacada de la primavera de l’any passat, quan l’entitat va anunciar una ampliació de capital de 2.500 milions (una xifra més elevada que el valor total del banc ahir a la borsa). Aleshores el Popular va arribar a caure un 26%.

La CNMV vigila però no actua

Mentre l’acció es desplomava, el president de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, Sebastián Albella, va assenyalar que no preveia suspendre’n la cotització, tot i que va matisar que el supervisor “estudia amb atenció” la volatilitat que ha estat patint l’entitat les últimes hores. “Per defecte, al mercat se l’ha de deixar seguir funcionant”, va dir Albella, que va afegir que cal permetre que els inversors que puguin comprin i venguin als preus que consideren adequats. El president de la CNMV va insistir que “hi ha unes normes, hi ha raons per adoptar decisions extraordinàries i no adoptar-les; estem seguint la situació amb atenció”.

En paral·lel, el banc va anunciar ahir la venda de la seva participació del 49% de Targobank. L’entitat presidida per Emilio Saracho es va vendre els títols a Banque Fédérative du Crédit Mutuel per 65 milions d’euros. D’aquesta manera el banc va seguir la seva línia de desinvertir en aquelles posicions que no són estratègiques per aconseguir efectiu.

LES CLAUS

1. Quin és el gran problema del Popular?

“Té un tumor, que és la valoració dels actius”, explica Xavier Brun, de Solventis. El banc no va demanar ajudes ni va traspassar els actius tòxics a la Sareb, el banc dolent, i ara es troba amb 39.000 milions d’actius dubtosos. Amb els requisits actuals de solvència, per complir amb la normativa hauria d’ampliar capital en uns 4.000 milions d’euros, segons Rodrigo García, analista de XTB.

2. Per què s’ha desplomat l’acció de l’entitat?

Els inversors ja descompten que el capital es tornarà a diluir passi el que passi amb l’entitat, sigui una nova ampliació o una venda total del banc, segons Xavier Brun.

3. Quines són les alternatives?

Una seria l’ampliació de capital, que seria difícil de cobrir per la falta de credibilitat del banc. Una altra seria que un altre banc comprés el Popular, però és una possibilitat que trontolla després que el banc decidís allargar el procés unes setmanes més. Aquesta, però, seria la solució preferida dels actuals accionistes, segons Felipe López, analista de Self Bank. Però Marc Ribes, de Blackbird, creu que la possibilitat de reclamacions per haver col·locat part de l’anterior ampliació de capital a clients a qui es concedien crèdits pot fer tirar enrere els possibles compradors. La tercera opció seria la intervenció, que és l’escenari “menys probable i menys desitjat”, segons García, però que Ribes considera que és la més possible.