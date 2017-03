Anticorrupció demana presó eludible amb una fiança de 100.000 euros per a Blesa

La fiscalia ha demanat aquest divendres presó provisional eludible sota fiança de 100.000 euros per a l'expresident de Caja Madrid Miguel Blesa, a la vista que se celebra a l'Audiència Nacional sobre les mesures cautelars contra l'exbanquer, segons han informat fonts de la defensa. Blesa s'enfronta a una pena de presó de sis anys pel cas de les targetes 'black'. Per al seu successor a la caixa, Rodrigo Rato, la Fiscalia no ha sol·licitat mesures cautelars.

Aquestes mesures es demanen mentre no surti la sentència condemnatòria de manera ferma. El ministeri públic va demanar la vista –regulada a l'article 505 de la llei d'enjudiciament criminal– només per a Blesa. Per la seva banda, les acusacions populars, exercides per la Confederació Intersindical de Crèdit i la CGT, van sol·licitar presó "provisional comunicada i sense fiança" per al que va ser president de Caja Madrid entre 1996 i 2010.

Tant Blesa com el seu successor al capdavant de l'entitat nacionalitzada, Rodrigo Rato, van ser acusats de trencar la lleialtat dipositada en ells i segueixen imputats en la peça principal del cas Bankia. Per això tots dos tenen causes obertes als jutjats ordinaris d'instrucció de Madrid. De fet, Blesa haurà de tornar a seure a la banqueta dels acusats després que s'obrís nou judici contra ell pels sobresous cobrats per exdirectius de Caja Madrid.

Els dos exbanquers han estat rebuts aquest matí amb esbroncades i amb crits de "lladres" i "xoriços" a la seva arribada a l'Audiència Nacional, on se celebren aquestes vistes prèvies. El primer a arribar ha estat Rodrigo Rato, que ha entrat a les dependències judicials a les 9.45 hores, i amb prou feines cinc minuts després ha arribat el que va ser president de Caja Madrid entre 1996 i 2010 acompanyat del seu advocat Carlos Aguilar. Cap dels dos ha fet declaracions a l'entrada, on s'han sentit crits com "que els treguin del furgó i els portin a presó" o "els dels targetes, pitjor que els d'ETA", han estat algunes dels frases que han corejat els manifestants.