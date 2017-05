BHS desembarca als Estats Units per fer-hi més de 40.000 pisos

Barcelona Housing Systems (BHS) ja ha signat els primers contractes per portar als Estats Units el seu sistema de construcció modular en sec. Així ho explica a l’ARA el president de la companyia, César Ramírez Martinell. La companyia, a més, ha donat entrada en l’accionariat a WeLink, un dels principals fabricants del món de plantes d’energia solar, amb una participació “minoritària però estratègica”, segons Ramírez Martinell. De moment, BHS farà tres edificis, de 16 habitatges cadascun, a Chicago, Austin i la Universitat de Berkeley. Són edificis pilot per aconseguir les certificacions i homologacions que estableixen les normatives locals. Si tot va bé, serà el primer pas d’unes promocions que, en total, podrien superar els 40.000 habitatges l’any 2020.

Aquests projectes comportarien una inversió global d’uns 3.500 milions d’euros. Per finançar aquests projectes, BHS compta amb un acord amb la companyia xinesa CNBM, el principal fabricant de material de construcció del món.

BHS és un spin-off nascuda del despatx d’arquitectura CM&A, hereu del despatx que va posar en marxa l’avi de César Ramírez Martinell, deixeble de Gaudí i un dels principals arquitectes de les catedrals del vi, les grans bodegues modernistes de Catalunya. Ramírez Martinell va posar en marxa BHS el 2007 per crear un novedós sistema constructiu modular que redueix a quatre mesos el temps per aixecar un edifici eficient i sostenible energèticament, amb un estalvi d’entre un 15% i u 20% sobre el cost de la construcció tradicional. Amb la seva tecnologia també participa, amb altres socis, en un projecte per construir 25.000 habitatges al Regne Unit.

L’empresa entra en beneficis

A Espanya, BHS està negociant ara amb diversos ajuntaments la construcció d’habitatges socials seguint aquest sistema, segons el director general de la companyia, Plàcid Casas. Per a aquest programa, la companyia ja s’ha assegurat una línia de finançament de la xinesa CNMB de 170 milions d’euros. L’empresa, que va entrar per primer cop en beneficis el 2016 amb uns guanys de 300.000 euros, va tancar el 2017 amb una facturació de 100 milions, i arribarà al 2019, amb aquests nous projectes, als 30 milions a l’Estat i el doble a l’estranger.