El Banc d'Espanya revisa a l'alça la previsió de creixement, fins al 3,1%

El Banc d'Espanya ha revisat a l'alça en tres dècimes la previsió de creixement del producte interior brut (PIB) per a l'any 2017, fins el 3,1%, i també millora les expectatives per al 2018 amb un creixement del 2,5%, degut a l'evolució recent de la situació a Espanya i un entorn internacional, que "és més favorable" del que es preveia. Per al 2019 la previsió de creixement la fixa en el 2,2% el Banc d'Espanya.

En les seves projeccions per a l'economia espanyola per al període 2017-2019, l'organisme emissor indica que el creixement continuarà tenint com a principal pilar la demanda interna, malgrat la desacceleració observada des del 2016. També s'espera que la demanda exterior continuï contribuint al positivament.

Les noves previsions del Banc d'Espanya contemplen també el manteniment de ritmes elevats de creació d'ocupació, que s'aniran moderant conforme avanci el període de les projeccions. Segons el Banc d'Espanya, la taxa d'aur es reduirà fins al 16,5% a l'Estat a finals del 2017, dues dècimes menys que en l'estimació anterior, i continuarà millorant fins el 14,7% al 2018 i el 13,2% al 2019, set dècimes menys que en les previsions anteriors en els dos casos.