Blesa anirà a judici pels sobresous a Caja Madrid

L'expresident de Caja Madrid, Miguel Blesa, tornarà a seure al banc dels acusats, juntament amb l'exdirector financer de l'entitat Ildefonso Sánchez Barcoj per un delicte d'administració deslleial derivat dels sobresous irregulars que segons el FROB van provocar un perjudici econòmic de 14,8 milions d'euros. La magistrada ha donat per conclòs el procediment un any després que tots dos declaressin com a investigats, el 24 de febrer de l'any passat, i ha assenyalat l'existència d'indicis suficients de delicte. La Fiscalia Anticorrupció demana quatre anys de presó per a tots dos per administració deslleial.

Aquest procediment se suma a les causes que Blesa encara té pendents, com la sortida a borsa de Bankia, i per les targetes Black. Però aquest cas en concret va ser denunciat per Anticorrupció el gener del 2015 i va estar paralitzat gairebé un any perquè el jutjat competent ha canviat diverses vegades de titular.

La querella d'Anticorrupció derivava de l'expedient sobre matèria retributiva i de previsió social de l'alta direcció de Caja Madrid que li havia estat remès un mes abans pel FROB i que reflectia un perjudici econòmic estimat de 14,8 milions d'euros. Durant la seva declaració, Blesa va justificar la decisió d'augmentar la retribució del sou fix d'un 16% a un 26% i va insistir en els errors de l'informe del FROB.