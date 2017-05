El conseller delegat de British Airways, Alex Cruz, no dimitirà tot i l'error informàtic

El conseller delegat de British Airways, Alex Cruz, ha assegurat que no dimitirà tot i l'error informàtic global que dissabte va causar que se suspenguessin els vols de l'aerolínia als aeroports londinencs de Heathrow i Gatwick, segons ha informat aquest dilluns la BBC. En una entrevista amb la cadena, l'expresident de la catalana Vueling ha descartat deixar el càrrec, al qual va accedir l'any passat. En canvi, el conseller delegat se centrarà en esbrinar "perquè no va entrar en funcionament el sistema de suport" del principal sistema operatiu.

Cruz ha tornat a disculpar-se "profusament" pels inconvenients que la companyia ha causat als clients i ha insistit en què l'error es va produir per "una sobrecàrrega del sistema elèctric". D'altra banda, ha negat que aquests problemes siguin la conseqüència d'una reducció de costos. Segons el sindicat GMB, un dels majoritaris a l'aerolínia, la situació es podria haver evitat si l'empresa no hagués subcontractat el 2016 part del seu departament d'informàtica a l'Índia.as

British Airways - que forma part del grup IAG- ha operat aquest dilluns, encara que amb alguns retards, tots els seus vols des de l'aeroport londinenc de Gatwick i part del seu servei a Heathrow, des d'on han sortit les rutes de llarga distància però han continuat les cancel·lacions en vols rutes. En el seu últim comunicat, l'empresa ha dit que s'han fet "bons progressos" per restablir el sistema operatiu, però demana els passatgers que no vagin als aeroports si no tenen una reserva confirmada.

Llums i ombres de l’era Alex Cruz a VuelingSegons ha explicat Cruz a la BBC, aquest dilluns dos terços dels seus passatgers aconseguiran arribar a la seva destinació. A més ha descartat que l'error informàtic, que ha afectat uns 75.000 viatgers a 130 països, tingui com a origen un ciberatac.

Ara la companyia s'enfronta a la factura de les reclamacions dels usuaris, que poden demanar reemborsaments tant pels retards i cancel·lacions com pel cost de l'allotjament i els àpats que l'aerolínia està obligada a facilitar-los. El caos operatiu a l'aeroport del Prat l'estiu passat ja va costar a Vueling, una altra aerolínia d'IAG, un impacte negatiu de 40 milions d'euros als seus comptes.