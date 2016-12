Catalunya ingressarà 1.300 milions del FLA abans que s'acabi l'any

Catalunya ingressarà fins a 1.300 milions d'euros del fons de liquiditat autonòmic (FLA) abans del 31 de desembre. D'aquesta xifra, 800 milions corresponen al que restava per pagar per compensar l'ampliació de l'objectiu de dèficit d'aquest 2016 que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, v a acabar ampliant l'abril passat del 0,3% al 0,7%, i 500 milions més corresponen al FLA del 2015.

A banda de repartir aquests romanents del FLA, el Consell de Política Fiscal i Financera, que es reuneix aquest dijous, també ratificarà els objectius de dèficit per a les comunitats establert per a l'any que ve i que ja va quedar definit en el 0,6% en l'última reunió. De fet, a l'arribar a la reunió, el secretari d'Economia de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha recordat que aquest llindar és insuficient per a Catalunya, que hi va votar en contra en un front comú amb el País Valencià i les Balears. A més, també ha insistit que Catalunya necessita un 1,18% i s'ha mostrat escèptic sobre la possibilitat d'aconseguir qualsevol canvi per part del ministeri.

"En aquests fòrums en què el ministeri d'Hisenda té la majoria dels vots, som molt escèptics sobre els resultats", ha afirmat el secretari, que ha recordat que el govern català reclama, com a mínim, un 1,18% de dèficit i ha tornat a retreure al govern espanyol que " a costa de les comunitats i dels catalans, l'administració central tingui més marge de dèficit". Aragonès, a més, ha afirmat que els criteris per repartir aquests objectius són "polítics i no econòmics".

Aragonès també s'ha mostrat escèptic sobre la possibilitat que millorin les condicions amb què es reparteix el FLA. El secretari d'Economia ha recordat que es tracta d'un préstec que al final s'ha de retornar, però ha descartat en tot moment que hi pugui haver alguna millora en les condicions de retorn d'aquests diners.