Cinc milions de pensions per sota del salari mínim

La meitat dels pensionistes cobren menys del que marca el nou salari mínim: 707 euros al mes. En total, hi ha gairebé cinc milions de pensions -el 51%- que no arriben al que el mateix govern espanyol ha fixat (aquest mes de desembre) com a paga mínima digna per viure el 2017. En la majoria dels casos (70%) es tracta de dones amb pensions de viduïtat.

Dels que estan per sota d’aquest llindar, a més, pràcticament dos milions cobren entre 600 i 655 euros al mes. És la pensió més estesa: un de cada cinc pensionistes cobra aquest import, segons les dades disponibles fins al novembre del ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. En la franja immediatament superior, dels més de nou milions de pensionistes actuals, n’hi ha 6,5 milions -és a dir set de cada deu- que no arriben als 1.000 euros al mes. I per la part més baixa també hi ha més d’un milió de prestacions que no superen els 350 euros al mes.

Per la part alta d’aquesta taula, en canvi, hi ha més de dos milions de jubilats que cobren entre 1.000 i 2.000 euros a Espanya. I 750.000 (el 8% del total) cobren més de 2.000 euros al mes, dels quals 232.000 reben el màxim: una pensió de 2.567 euros al mes, uns diners que cobren homes en el 86% dels casos.

El càlcul entre la part més alta i la més baixa de la taula permet al govern espanyol assegurar que la pensió mitjana de jubilació s’ha situat al desembre als 1.050 euros de mitjana, un 2% més que l’any passat. I que, en conjunt, la pensió mitjana del sistema, que inclou les retribucions per jubilació, incapacitat permanent, viduïtat i orfandat, s’ha situat als 910 euros, un 1,9% més.

Més pensionistes i més despesa

El cert és que, tot i que la meitat de les pensions no arriben al nou salari mínim, la despesa va en augment i el sistema dóna signes evidents d’esgotament. Aquest mes de desembre la Seguretat Social va destinar la xifra rècord de 8.623 milions d’euros a pagar les pensions contributives, un 3,14% més que el mateix mes del 2015, segons les dades publicades del ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Al marge de la despesa que creix, el nombre de pensions pagades per l’Estat també va marcar nous rècords. La xifra va créixer un 1,2%, fins a un màxim històric amb més de 9,4 milions de pensions: l’increment no és el més alt de la sèrie de l’última dècada, però aquest repunt suma i són onze mesos seguits amb pujades superiors a l’1%.

Davant d’aquest augment imparable per l’envelliment de la població i el fet que el Fons de Reserva -la guardiola que ha servit per tapar els forats de la Seguretat Social dels últims cinc a anys- s’està acabant, el govern de Mariano Rajoy va proposar fa uns dies l’alternativa: pagar les pensions que calgui, a base d’endeutament. El secretari d’estat de Pressupostos i Despeses, Alberto Nadal, va confirmar que l’executiu presentarà una proposta definitiva de reforma del sistema (la tercera des que va començar la crisi) a principis d’any. Aquesta alternativa tapa un forat però en fa gran un altre: Hisenda va reconèixer que el dèficit que generarà aquest deute s’haurà de compensar amb impostos, tot i que no va concretar quins. El que sembla evident és que l’executiu no vol fer més gran la que ja és la partida més destacada dels pressupostos: actualment 40 de cada 100 euros dels comptes es gasten en pensions.