EN DIRECTE: Rajoy promet que l'atur baixarà fins al 16,6% aquest 2017

El govern de Mariano Rajoy assegura que crearà 506.000 llocs de treball aquest 2017 i, per tant, que l'atur haurà baixat fins al 16,6% respecte l'actual 18,6%. Així ho ha explicat aquest divendres el ministre d'Economia, Luis de Guindos, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d'aquest divendres, on han intervingut també e l ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro juntament amb el portaveu del govern, Íñigo Méndez de Vigo, i també de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que compareix després que l'executiu hagi portat els comptes de la Generalitat de Catalunya al Tribunal Constitucional.

Així doncs, De Guindos, ha confirmat la previsió de creixement econòmic per aquest any del 2,5% del PIB i ha volgut destacar que s'ha incrementat amb força l'aportació del sector exterior a aquest creixement. El ministre ha defensat que aquesta previsió és especialment prudent, però ha assegurat que el 2017 l'atur baixaria del 17% com havia avançat aquesta setmana el mateix ministre. Segons el quadre macroeconòmic que ha presentat aquest divendres, el govern preveu situar la taxa d'atur al 16,6% aquest 2017, deu punts per sota del màxim del 26,9% que havia registrat en el moment més dur de la crisi. Aquesta xifra suposa crear 506.000 llocs de treball a finals d'any i en línia amb l'objectiu d'arribar al 2020 havent creat 1,5 milions de llocs de feina per recuperar l'ocupació perduda durant la crisi.

Recuperar la recaptació tributària de fa 10 anys

En l'àmbit fiscal, però, Montoro l'acord al qual el govern va arribar ahir a última hora amb Ciutadans passa per garantir que no hi haurà una pujada d'impostos ni la creació de nous tributs aquest 2017, com inicialment havia anunciat el ministre Montoro i com estava previst al pla presentat a Brussel·les. En aquest sentit, Montoro ha volgut insistir que la previsió per aquest 2017 és la de recuperar els ingressos tributaris de fa 10 anys i, per tant, arribar als 200.000 milions de recaptació, xifra que suposaria un increment de prop del 8% respecte el 2016.

Més finançament per a les comunitats

Els comptes presentats aquests divendres inclouen un augment per al finançament de les comunitats autònomes de 5.387 milions d'euros, una quantitat que el ministre d'Hisenda ja havia avançat fa dues setmanes i que va lligat també a la possibilitat de condonar part del deute que aquestes administracions han contret amb la central a través del fons de liquiditat autonòmic (FLA).

Convocatòria "històrica" de funcionaris

A banda, una altra de les grans novetats és l'oferta històrica de llocs de feina públics que s'inclou en aquest projecte i que preveu convocar més de 250.000 places de funcionaris de les adminsitracions de l'Estat des d'ara fins el 2017 i destinades principalment a reduir l'actual nivell d'interinitat fins a un màxim del 8%. Per aquest primer any, el projecte inclou una oferta de 67.000 places entre professors i cossos de seguretat que necessiten de l'aprovació d'un decret llei també aquest mateix divendres que permeti a les comunitats formalitzar el més aviat possible la convocatòria. A Catalunya, d'aquí al 2019 es convocarien unes 30.000 places. En aquest punt s'hi ha d'afegir l' 1% d'increment del salari dels funcionaris públics.

Fins ahir, l'executiu de Rajoy no comptava amb el suport formal de Ciutadans que, finalment, va anunciar un acord que passa pel compromís del govern a no incrementar els impostos ni crear-ne de nous, abaixar l'IVA dels espectacles en directe (dels toros, el teatre o els concerts) del 21% al 10% i, segons va explicar Rivera ahir, un paquet de mesures de 4.100 milions per donar compliment a alguns dels 150 punts pactats l’octubre passat en la investidura. El percentatge queda encara dos punts per sobre d’on estava abans de la pujada generalitzada que va fer Mariano Rajoy el 2012.