El ‘David’ que acorrala el Banc d’Espanya

Hi va haver un dia que el cas Bankia, que ara té cap per avall el sistema de supervisió financera espanyol amb la imputació de l’exgovernador del Banc d’Espanya Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), va estar a punt de tancar-se. És el 21 de desembre del 2015. El líder d’UPyD i autor de la querella contra Rodrigo Rato i la resta de directius de l’entitat, Andrés Herzog, puja a l’estrada i explica als mitjans la debacle que ha patit el partit la nit anterior. La formació, fins aleshores amb grup propi, queda fora del Congrés amb només el 0,7% dels vots. Els ciutadans han donat l’esquena al partit fundat per Rosa Díez. “Desgraciadament no podem continuar amb les accions judicials”, diu llavors Herzog, gairebé sense aixecar la mirada de terra. “I no ja per una qüestió econòmica, sinó perquè no compto amb el suport dels espanyols; no em sento legitimat per continuar un procediment contra persones molt poderoses que tenen els millors despatxos d’advocats d’Espanya”. “Aquests procediments es justificaven pel suport de la gent”, afegia. Unes setmanes després, l’advocat que havia aconseguit portar davant del jutge l’exvicepresident del govern presenta l’escrit de renúncia davant l’Audiència Nacional.

UPyD va marxar però Herzog (Sant Sebastià, 1974) va tornar poc després. Qui el va rescatar per a la causa va ser la Confederació Intersindical de Crèdit (CIC), un modest sindicat de caixes d’estalvis -el quart del sector en nombre de representants- indignat per la contínua pèrdua de llocs de treball que va propiciar el procés de fusions que va desencadenar la crisi. Tretze mesos després de la desfeta electoral, aquesta petita central, amb un pressupost discret, aconseguia que l’Audiència Nacional portés davant del jutge MAFO, l’exsubgovernador Fernando Restoy i l’expresident de la CNMV Julio Segura per haver impulsat la sortida a borsa de Bankia tot i conèixer la seva desastrosa situació.

David contra Goliat. La CIC, representada per Herzog, i amb un pressupost molt limitat, davant la Fiscalia, el jutge instructor del cas (Fernando Andreu) i els grans despatxos de què parlava l’exlíder d’UPyD -Cuatrecasas, Garrigues, Uría y Menéndez, Rodríguez Mourullo, Ignacio Ayala, entre d’altres- que representen, a més dels imputats, les entitats implicades: Bankia (quart banc d’Espanya), BFA, Deloitte i fins i tot el Frob, que actua com a perjudicat tot i que ha anat de bracet dels processats. O el Banc d’Espanya, que s’ha negat una vegada i una altra a col·laborar en la investigació.

“La imputació de Fernández Ordóñez ha sigut un fet històric”, explica Gonzalo Postigo, president de la CIC, a l’ARA. El dirigent subratlla que ha hagut de ser un sindicat “molt modest però molt honrat” el que ho hagi aconseguit, i no pas grans centrals com UGT o CCOO, que tenen dirigents implicats en el cas de les targetes black.

Postigo recorda que la CIC s’ha finançat aquest any només amb una subvenció de 18.000 euros que va rebre de l’Estat i amb les quotes dels seus 10.000 afiliats. Per poder seguir amb el cas fins i tot ha llançat un crowdfunding. Fins ara ha superat els 3.000 euros, segons la seva web. “La quantitat s’ha incrementat molt des de dilluns, però no hem tingut temps d’actualitzar la pàgina”, deia Postigo aquesta setmana.

Tot el cas en un sol cap

Herzog, format com a advocat a Garrigues, explica que va ser la seva sintonia personal amb Postigo, forjada després de diverses reunions per unificar l’acusació popular que ell dirigia (i on també hi havia 15MpaRato i la CGT), la que el va portar a acceptar la seva proposta de tornar al cas representant la CIC. “La sortida del cas Bankia em va doldre molt, volia acabar el que havíem començat”, relata l’advocat. “A més, crec que soc l’únic que té tot el cas al cap; si jo no hi fos no hauríem arribat on som”, afegeix. Des d’aleshores, el representant de la CIC en el cas Bankia porta la causa sol, sense un equip que l’ajudi. Després de cada declaració compareix amb Postigo en ple carrer per informar els mitjans del que imputats i testimonis han dit al jutge.

Un exgovernador del Banc d’Espanya, un exsubgovernador, un expresident de la CNMV... ¿La CIC pensa disparar més amunt? ¿Busca la imputació de l’exvicepresidenta econòmica Elena Salgado i de l’expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero, tots dos impulsors de la sortida a borsa de Bankia?

Postigo, un home seriós i de poques paraules, és caut. “Hem de ser prudents. Primer cal escoltar MAFO, Restoy i la resta d’investigats. I després ja veurem què passa”.