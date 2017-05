Denuncien a la Inspecció de Treball el restaurant de Jordi Cruz

El sindicat català Intersindical-CSC ha registrat aquest matí davant la Inspecció de Treball una denúncia per a que l'administració comprovi si el restaurant del xef Jordi Cruz té becaris sense cobrar fent tasques pròpies d'una categoria professional que hauria d'estar regulada per un contracte.

Una font del sindicat ha explicat a l'ARA que les declaracions que va fer Cruz, en una entrevista al diari 'El Confidencial' podrien ser constitutives de casos de relacions laborals fraudulentes. Per això el sindicat ha demanat a la Inspecció de Treball que comprovi les condicions dels estudiants que el restaurant té treballant a través d'un conveni de col·laboració educativa.

Segons recull la denúncia, segons les declaracions de Cruz, la seva empresa podria estar incomplint alguns dels drets que es recullen a l'Estatut dels Treballadors i demana al restaurant que demostri "la bondat dels convenis educatius subscrits".

Les mateixes fonts han explicat a aquest diari que més enllà de la voluntat de control dels drets dels treballadors i dels estudiants, la demanda té per objectiu que l'administració, les patronals i la resta de sindicats es posicionin en el debat que s'ha obert les últimes hores, sobre la inserció al món laboral dels estudiants en pràctiques.

Tot i que en una primera instància la Inspecció no té capacitat per vigilar els convenis de formació (perquè no es consideren una relació laboral), ara, amb aquesta denúncia l'administració haurà de tramitar i comprovar si la relació dels becaris és estrictament formativa o si, per contra, s'hi ha establert una relació laboral encoberta i per tant l'empresa s'hauria de fer càrrec de la cotització a la seguretat social, els impostos i salaris corresponents. A més el sindicat demandant també vol que es comprovin si els estudiants han rebut els cursos adients de prevenció de riscos laborals.

Jordi Cruz, conegut per la seva aparició al programa televisiu MasterChef, va reobrir el debat sobre la feina dels becaris i els estudiants en pràctiques després d'afirmar, fa uns dies en una entrevista, que el seu negoci no seria rendible si hagués de pagar a tothom que hi ha treballant. Cruz afirmava que treballar al seu restaurant és el mateix que rebre un màster, però sense pagar, alhora que assegurava via tuiter que ell "mima" als seus estudiants. Aquestes afirmacions van provocar una allau de reaccions que han acabat finalment amb una demanda a la Inspecció de Treball.