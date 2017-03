Dos de cada cinc usuaris d’Airbnb a Barcelona tenen més d’un anunci

Això és una fotografia de l’activitat d’Airbnb a Barcelona el primer cap de setmana de març del 2017. La plataforma de lloguer d’habitacions i apartaments està al punt de mira, acusada d’albergar propietaris que il·legalment lloguen pisos o habitacions no com un complement eventual sinó com una activitat purament d’explotació econòmica. La realitat és que prop d’un 40% de tots els usuaris que té la plataforma a Barcelona tenen més d’un anunci, és a dir, dos de cada cinc. Una proporció que va reduint-se progressivament en forma de piràmide: cada cop menys usuaris concentren més anuncis: menys d’un 20% en tenen entre tres i deu, i només un 3% en tenen més de 10, i així successivament fins arribar a l’usuari amb més anuncis de la ciutat, que en té 230.

Són xifres extretes per l’empresa InAtlas i a les quals ha tingut accés l’ARA. Si es compara amb el mateix cap de setmana de l’any anterior, el percentatge és gairebé idèntic però, curiosament, cau l’oferta dels usuaris amb més de 10 anuncis i s’incrementa la dels que en tenen un de sol, cosa que podria reflectir l’esforç de l’Ajuntament per fer inspeccions als pisos turístics il·legals.

El que aquesta proporció revela és que dos de cada cinc del total de 9.556 usuaris que tenen un perfil obert a Airbnb Barcelona tenen més d’un anunci publicitari. Airbnb rebaixa el percentatge a 1,5 de cada cinc. La companyia “no comenta dades de terceres fonts”, però aclareix que tenir més d’un anunci no implica encobrir una activitat professional, ja que hi ha molts particulars que anuncien dues habitacions del mateix pis o que tenen anuncis diferents en funció de si volen llogar la casa sencera o només una habitació. La companyia assegura que el 67% dels seus usuaris anuncien la seva primera residència.

Les dades d’InAtlas, però, posen de manifest que en total el primer cap de setmana de març hi havia 16.345 anuncis d’Airbnb actius a Barcelona (la mitjana de tot l’any és d’uns 20.000 perquè es dispara a l’estiu), un 11,5% més dels que hi havia el mateix cap de setmana de l’any anterior. Oficialment, Airbnb assegura que té un 70% de l’oferta que correspon al homesharing (compartir casa teva amb visitants, ja sigui una habitació o bé la casa sencera en períodes d’absència). El conflicte és definir què es considera homesharing. La regulació catalana (o espanyola) no preveu que cap particular llogui una habitació o casa seva per períodes curts però tampoc ho considera il·legal. Aquí és on Airbnb argumenta que és “un salvavides econòmic per a molts barcelonins” i assegura que “treballa amb les autoritats perquè distingeixin de manera clara les persones que comparteixen les seves primeres residències dels professionals que exploten un negoci”.

Els apartaments il·legals

Un informe encarregat pel mateix Ajuntament de Barcelona el setembre de l’any passat apuntava que a Barcelona hi ha 15.881 apartaments considerats turístics (és a dir, que no són habitatges habituals sinó que se’n fa un ús exclusivament turístic). D’aquests, el 40% (6.275) serien il·legals perquè només hi ha 9.606 llicències a la ciutat. Si es pren, per exemple, el marc regulador francès, que considera professional el lloguer durant més de 120 dies a l’any, a Barcelona hi ha 10.815 pisos sencers que l’any passat es van llogar durant més de 120 dies a l’any, xifra que equival al 30% de l’oferta que té tota la plataforma a la ciutat. Pel que fa a les habitacions, les que es lloguen per més de 120 dies a l’any suposen una xifra similar i també pugen fins a un 30% del total de l’oferta. Per tant, el 60% de l’oferta de la plataforma es lloga durant més de quatre mesos a l’any.

Un altre dels punts polèmics és la concentració per barris i l’impacte que la presència d’Airbnb té en els preus del lloguer de la ciutat. El 23% dels anuncis d’Airbnb a Barcelona són al districte de Ciutat Vella i el 34% a l’Eixample. És a dir, que el 57% de tota l’oferta es concentra al centre, on els preus també són més elevats. A Ciutat Vella, la Barceloneta és el barri amb els preus més cars. Té un total de 161 anuncis. Aquestes dades coincideixen amb les que Airbnb havia fet públiques fins ara, tot i que només publicaven el percentatge relatiu a Ciutat Vella. Barris com Sants o Gràcia concentren un 10% de l’oferta cadascun.

Oferta un 10% més cara

Un altre punt polèmic és saber si l’activitat d’Airbnb afecta els preus del lloguer. El mateix estudi encarregat per l’Ajuntament apuntava que és un dels factors, però no l’únic. El primer cap de setmana de març, una nit a Airbnb costava de mitjana 47,4 euros per habitació i 143 euros per un apartament sencer, uns preus que varien molt en funció del districte o barri de la ciutat i que deixen l’oferta total de la plataforma en una mitjana total de 96 euros la nit. En comparació amb l’any anterior, els preus han augmentat prop d’un 10% de mitjana, però ho van fer amb més força els apartaments o cases senceres, que han incrementat el seu preu un 14%, una pujada superior a la que va patir el mercat del lloguer convencional a la ciutat el 2016, en què es va encarir un 9% de mitjana.

En definitiva, l’activitat d’Airbnb a Barcelona creix tant en usuaris com en preu malgrat les prohibicions de l’Ajuntament, que de moment no ha aconseguit trobar un marc que reguli totes aquestes variables per definir què és legal i què no ni garantir que l’activitat no perjudica els drets dels barcelonins, ni el de l’accés a l’habitatge ni el de llogar casa seva o les seves habitacions.

LES CLAUS

1. Per què les autoritats no poden classificar tota l’oferta d’Airbnb com a il·legal?

Perquè la llei no considera il·legal llogar una habitació o la primera residència de manera intermitent. Sí que és il·legal llogar un pis sencer exclusivament per a ús turístic sense llicència, un fenomen que s’ha vist incentivat per l’aparició de plataformes com Airbnb, Booking o HomeAway.

2. Què fa Airbnb pel que fa a aquesta qüestió?

Barcelona l’ha sancionat per haver-se negat a cedir les dades dels apartaments que sí que s’anuncien de manera il·legal, argumentant que no pot facilitar la identitat dels seus usuaris. Tot i això, sí que s’ha ofert a pagar la taxa turística i a limitar a un anunci per anunciant l’oferta a les zones més gentrificades de la ciutat.