Draghi creu que l'economia europea és "més sòlida", però la inflació encara és "feble"

El president del Banc Central Europeu (BCE), Mario Draghi, ha afirmat aquest dijous que la recuperació de la zona euro "és més sòlida i els riscos a la baixa han disminuït". Prèviament, el consell de govern del BCE ha mantingut la seva taxa d'interès en el mínim històric del 0%, després de la caiguda de la inflació fins a l'1,5% el març, que va ser més gran del previst.

No obstant, segons el president del BCE, la inflació subjacent encara és feble i no mostra una tendència alcista convincent. Draghi ha reiterat que encara es necessita més temps perquè les polítiques monetàries expansives de l'entitat facin pujar la inflació a mig termini. En aquest sentit, el BCE preveu que la inflació pujarà a l'abril.

El consell de govern de l'entitat està d'acord, segons Draghi, en què els riscos per al creixement de l'economia de l'eurozona encara són baixos i es relacionen sobretot amb factors globals. El president de l'entitat també ha emfatitzat que el BCE no fa política monetària basada en les eleccions, en referència a les presidencials franceses, que celebraran la segona volta el proper 7 de maig.

El BCE comprarà fins a finals de desembre deute per valor de 60.000 milions d'euros mensuals, però també ha confirmat que està disposat a comprar fins que observi que la inflació puja de manera sostinguda fins al seu objectiu. L'entitat monetària té com a objectiu que la taxa d'inflació se situï una mica per sota del 2%.