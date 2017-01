Enginyers i especialistes en ‘big data’, els perfils del 2017

Tecnologies de la informació, telecomunicacions i comerç i distribució. Aquests són els sectors econòmics que, segons els experts en recursos humans, generaran més ocupació el 2017. L’últim estudi de Randstad Professional avança fins i tot quins són els perfils concrets que més falta faran al mercat laboral aquest any: enginyers, professionals de les noves tecnologies i especialistes en big data, és a dir, en la gestió de dades.

“Les empreses busquen treballadors amb capacitat analítica i visió estratègica; els enginyers de processos (els experts a desenvolupar i controlar els sistemes de producció) van molt buscats i, de fet, ara ja poden triar a quina empresa anar”, explica Esperança Picó, responsable de Randstad a Catalunya. Segons totes les empreses de recursos humans consultades, els avenços tecnològics marquen des de fa dos anys els canvis al mercat laboral. Ranstad Research preveu que la digitalització crearà més d’un milió de llocs de treball els pròxims cinc anys, sobretot en gestió de dades i programadors: “Són feines emergents, com ara els especialistes en drons, que fa uns anys ni tan sols existien i a les empreses els costa trobar professionals ben formats”, coincideix la portaveu d’Infojobs, Judith Monmany.

L’auge d’aquest sector econòmic també podria provocar un impuls dels salaris. La falta de treballadors en aquest àmbit fa que les empreses de recursos humans comencin a “reeducar” els empresaris: “Han d’entendre que cal que es replantegin les condicions salarials; els perfils més buscats només es poden captar i retenir amb bones condicions”, afirma Picó, que afegeix que el món empresarial “també hauria de lluitar per aconseguir salaris dignes”. Per a Infojobs, les millores de sou al sector tecnològic ja es noten: “L’any passat el salari mitjà de les nostres ofertes per a programadors d’aplicacions de mòbil era de 32.000 euros”, constata Monmany.

El sector tecnològic també és un dels que funciona més bé a Catalunya, i ho fa de manera transversal: “La banca i les asseguradores també busquen molts experts en e-commerce i tecnologia, ara que han tancat oficines”, explica Picó, que ressalta que, en aquest sector, la competència encara és baixa. Infojobs ho corrobora: “Per a una oferta normal hi ha 45 candidats de mitjana -assegura Monmany-, mentre que en una vacant de telecomunicacions hi ha menys de deu candidats”.

L’altre sector clau continua sent el dels serveis. El comerç, la distribució i l’atenció al client continuen sent els que més ofertes de feina van generar el 2016 i la tendència es manté, segons les dades d’Infojobs. A l’altre plat de la balança, l’administració pública i els sectors farmacèutic i legal són els que menys vacants van generar.