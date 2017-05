Els espanyols encara tenen 1.639 milions d'euros en pessetes

Quinze anys després que l'euro comencés a circular com a moneda oficial, encara es conserven pessetes per valor de 1.639 milions d'euros. Aquesta quantitat equival a 272.706 milions de pessetes, tal com publica aquest dilluns el Banc d'Espanya.

Al tancament de l'últim mes d'abril, les últimes dades del Banc d'Espanya detallen que es conservaven 139.764,24 milions de pessetes en bitllets (o 840 milions d'euros, vora un 51% del total) i 132.942,4 milions de pessetes en monedes (799 milions d'euros, que representen un 49% del total).

Durant l'últim any es van canviar 1.331 milions de pessetes en bitllets (8 milions d'euros) i 166,38 milions de pessetes en monedes (1 milió d'euros). En quatre anys i mig la xifra s'ha reduït en 52 milions d'euros.

Des que l'euro va entrar en circulació efectiva el 2002, el canvi de divisa es va poder fer efectiu a les entitats bancàries fins al juny d'aquell mateix any. A partir de llavors, aquells que han volgut bescanviar les divises s'han hagut de dirigir al Banc d'Espanya.

El 2020 ja no es bescanviarà

El Banc d'Espanya, però, deixarà de canviar pessetes el 31 de desembre del 2020. Quan encara falten tres anys i mig per aquesta data, encara hi ha moltes monedes per bescanviar. No obstant, el Banc d'Espanya estima que el 45% de les monedes que estaven en circulació abans de l'entrada de l'euro no es canviaran mai.

Uns dels motius és que les monedes romandran en mans dels espanyols com a peça de col·leccionisme. També s'inclou la possibilitat que algunes monedes hagin quedat deteriorades, s'hagin perdut o bé estiguin en mans de turistes després de sortir del país.