Espanya compleix el dèficit per primer cop durant la crisi gràcies a les comunitats

És la primera vegada des que Brussel·les vigila els comptes de l'Estat que Espanya compleix amb l'objectiu fixat. El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, ha presentat aquest dimecres les xifres de l'execució pressupostària del 2016 i ha confirmat el que fa unes setmanes havien avançat tant ell mateix com el president Mariano Rajoy o el ministre d'Economia, Luis de Guindos. Tots tres havien assegurat que Espanya compliria sobradament l'objectiu del 4,6% del dèficit públic que Brussel·les va fixar per a Espanya. Finalment, l'Estat ha tancat el 2016 amb un dèficit públic del 4,54% del PIB comptant ajudes financeres, i un 4,33% si es descompten aquestes ajudes.

Cal recordar que Brussel·les ja va revisar a l'alça la meta inicial fixada al 2,8% en vistes del segur incompliment dels comptes aquest 2016. Aquesta obligació amb la Comissió Europea ve donada per l'anomenat procediment de dèficit excessiu, que exigeix que Espanya controli aquest desviament amb l'objectiu d'arribar al 3% des del 2009, quan Espanya registrava un dèficit públic equivalent a l'11% del seu PIB. En aquest sentit, Montoro s'ha felicitat per poder "exhibir" unes xifres que impliquen que el 2017 Espanya ja sortirà d'aquest procediment.

Les comunitats encapçalen la millora però no compleixen

Per administracions, les corporacions locals van tornar a complir amb els llindars marcats, com ja fa anys, amb un superàvit del 0,64% del PIB. Les comunitats autònomes, que havien de complir un objectiu del 0,7%, no ho van aconseguir, com ja havia avisat l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef), i el mateix ministre d'Economia, Luis De Guindos, aquesta setmana. Així doncs, el conjunt de les comunitats autònomes va registrar un dèficit del 0,82%, per sobre el llindar marcat, però una forta reducció si es compara amb l'1,7% de l'any anterior, cosa que les situa com les principals responsables de la davallada al conjunt de les administracions.

Per la seva banda, l' administració central tampoc aconsegueix complir els objectius. L'administració central havia d'arribar al 2,2% de dèficit, però va tancar l'any amb un 2,5%, una mínima reducció respecte al 2,6% registrat l'any anterior. En aquest sentit, Montoro ha assegurat que sí que es compliria si no fos per despeses financeres com les que implica la gestió del FROB, per exemple, en el pagament dels antics accionistes de Bankia.

Catalunya, una de les sis incomplidores

El ministre d'Hisenda ha volgut destacar la davallada considerable del dèficit del conjunt de les comunitats autònomes malgrat no haver complert amb l'objectiu fixat del 0,7%. La caiguda que han registrat les comunitats (que havien tancat el 2015 amb el 1,7%) és una "prova que les autonomies han utilitzat els nous recursos del sistema de finançament a reduir el dèficit públic i que no és cert que no hi ha control a les coumunitats".

En aquest sentit, Montoro ha destacat que hi ha hagut 11 comunitats que sí que han aconseguit complir amb el 0,7% de dèfict fixat. Dins les incomplidores hi ha Catalunya que malgrat haver-lo aprimat amb força, tanca el 2016 amb un 0,93% de dèficit. També incompleixen Cantàbria, Aragó, Extremadura, Múrcia i el País Valencià.

La Seguretat Social, l'única que augmenta el desviament

D'entre el conjunt de les adminsitracions, l'única que no ha aconseguit rebaixar el dèficit públic ha estat la Seguretat Social que va tancar el 2016 amb un 1,62% de dèficit, encara superior al 1,2% que havia registrat l'any passat. En aquest sentit, Montoro s'ha limitat a afirmar que "ja s'està abordant aquesta qüestió i les seves causes en el marc del Pacte de Toledo". Tot i això, el ministeri es felicita per haver baixat de l'1,7% que s'havia fixat.