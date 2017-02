Estibadors i Foment trenquen les converses i porten els ports a l'aturada el dia 20

Malgrat que el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, s'ha posat al capdavant de la negociació, no se'n ha sortit. La reunió d'avui entre el govern espanyol i els representants dels sindicats d'estibadors ha acabat sense cap acord i els treballadors portuaris han anunciat que mantenen les vagues convocades per al 20, 22 i 24 de febrer, mentre l'executiu de Mariano Rajoy manté la intenció d'aprovar la nova normativa del sector en el consell de ministres de divendres.

"No tenim una altra sortida que mobilitzar-nos", ha assegurat després de la reunió Antolín Goya, el representant de la Coordinadora de Treballadors del Mar, el principal sindicat del sector, que ha dit que parlava també en nom dels altres sindicats del sector, CCOO, UGT i CGT. "Si divendres s'aprova la reforma, ens obligaran a plantejar altres preavisos de vaga", ha indicat.

Goya s'ha preguntat: "Quina altra cosa podem fer? Esperar a casa a que ens arribi la carta d'acomiadament?"

El representant sindical ha atribuït la impossibilitat d'arribar a un acord a la "posició tancada" de Foment, a la "incapacitat del ministeri de moure's de la seva posició inicial". "Sembla que ha pretès simular un procés de negociació, més que una negociació real", ha denunciat.

Per la seva banda, el secretari d'estat d'Infraestructures del ministeri de Foment, Julio Gómez-Pomar, ha assegurat que els representants dels treballadors "no tenen cap interès a negociar el que no sigui l'articulació d'un registre de treballadors". El número dos de Foment també ha donat per trencada la negociació i ha ratificat que la reforma del sector s'aprovarà per real decret divendres, i ha emplaçat els sindicats i les empreses a una negociació posterior.

D'aquesta manera, la reforma del sector, obligada per la legislació europea -Brussel·les fins i tot podria sancionar Espanya- s'ha enverinat en un sector que és clau per a l'economia, ja que pels ports passen el 86% de les exportacions i el 60% de les importacions.

El cost d'una vaga pot ser important. Segons el vicepresident de la Plataforma d'Inversors dels Ports Espanyols (PIPE), José Luis Almazán, tenir els ports paralitzats pot costar uns 50 milions d'euros diaris a l'economia espanyola.

El principal escull en la negociació és el registre d'estibadors. La feina d'aquests treballadors només la poden fer els que estan inscrits en aquest registre, que controlen les Sagep (societats de serveis portuaris) i que aglutinen uns 6.150 estibadors a tot l'Estat.