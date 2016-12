Europa al rescat

Tots ens hem fet un fart de criticar els defectes de la Unió Europea, aquest club d’estats amb una organització democràtica qüestionable. Però també cal destacar quan les coses funcionen bé, o encara més, quan funcionen millor que aquí. La justícia és, precisament, un dels elements en els quals sortim clarament guanyant del fet de ser a Europa. No perquè les sentències siguin com ens agraden (no sempre és així), sinó perquè tenim més garanties que les sentències no responen a cap intoxicació política. En realitat, els riscos en la divisió de poders també existeixen a Europa: l’advocat general de la Unió Europea va justificar que les clàusules terra no es retornessin íntegrament per les “repercussions macroeconòmiques” que tindria això al sector financer. Afortunadament, el tribunal va preferir protegir la víctima que salvar l’infractor. Sabem que els lobis són molt poderosos a Europa (cas Volkswagen), però és difícil creure que manen més que en un país d’oligopolis com és Espanya.