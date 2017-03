La Fiscalia denuncia Narcís Serra i la seva cúpula pels crèdits de Caixa Catalunya, segons 'El Periódico'

La Fiscalia Anticorrpució ha presentat una denúncia a l'Audiència Nacional contra l'expresident de Caixa Catalunya, Narcís Serra, i 14 alts càrrecs més de l'entitat, per un delicte d'administració deslleual suposadament comès en haver causar un forat de 720 milions d'euros en una quinzena d'operacions immobiliàries que van tenir lloc entre l'any 2000 i el 2007. Segons ha avançat 'El Periódico', aquestes irregularitats van ser detectades pel FROB quan va rescatar la fusió d'antigues caixes catalanes.

La denúncia del fiscal Fernando Maldonado afirma que en aquest període la caixa d'estalvis va "executar una intensiva i creixent activitat inversora immobiliària" a través de la seva filial, Procam. Les inversions van tenir lloc a Espanya, Polònia i Portugal.

La Fiscalia entén que en la majoria dels casos "l'aval i la fiabilitat" que des de l'entitat donaven a aquests projectes es va atorgar "confiant" en la paraula dels socis copartícips en les inversions, sense informes independents i " sense realitzar l'anàlisi exhaustiva d'aspectes tals com la solvència i la capacitat dels associats i el seu grau d'implicació amb aportació de recursos propis" que, en alguns casos, "eren poc significatius" en relació al volum de l'operació.

Segons la Fiscalia, pràcticament tots els projectes immobiliaris tenien, en el moment de la seva aprovació, condicionat el seu desenvolupament a la consecució de tràmits urbanístics "ineludibles" i de "resolució incerta". En alguns casos es tractava de terrenys no urbanitzables i per tant no s'hi podien fer habitatges. Això, segons la denúncia, augmentava el "risc en la inversió".

Aquestes operacions de crèdits atorgats i renovats han estat en el punt de mira de la justícia durant els darrers temps i també afecten altres entitats nacionalitzades. Narcís Serra v a declarar per aquesta qüestió el gener de 2016.