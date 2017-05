Gas Natural estudia vendre’s la xarxa de distribució a Espanya

El conseller delegat de Gas Natural, Rafael Villaseca, va admetre ahir que la companyia podria vendre’s la seva xarxa de distribució a Espanya. Una operació similar a la d’EDP, que es va vendre la seva filial de distribució, Naturgas, per 2.591 milions a un consorci format per Morgan Asset Management, Abu Dhabi Investment Council i Swiss Life Asset Managers. De fet, diversos fons han mostrat interès en els últims mesos pels actius de distribució de la companyia que presideix Isidre Fainé a Espanya. Villaseca, en un conferència amb analistes de borsa, va dir que la companyia “analitza totes les oportunitats” i “totes les situacions que podrien generar interès per al valor de l’empresa”, tot i que va indicar que “no s’ha pres cap decisió”.

La multinacional energètica va publicar ahir els resultats del primer trimestre, amb uns guanys nets de 298 milions, un 9,4% menys que en el mateix període del 2016, principalment pel descens del negoci elèctric a Espanya. La companyia va recordar que en els tres primers mesos d’aquest any ja no consolida els resultats d’Electricaribe, la seva filial colombiana, per la qual cosa ha matisat que, a efectes comparatius, el resultat fins al març hauria caigut un 8,3% si s’hagués comptat amb aquesta companyia. Electricaribe va ser intervinguda primer, i es va ordenar la seva liquidació després, per part del govern colombià, per la qual cosa Gas Natural ha presentat una demanda d’arbitratge internacional a les Nacions Unides.

L’ebitda (benefici abans d’impostos, interessos i amortitzacions) va arribar als 1.104 milions d’euros en el primer trimestre, un 9,2% menys, que seria un 5,3% menys, sense considerar Electricaribe. La companyia justifica aquest descens pel negoci d’electricitat a Espanya, que es va veure “condicionat” per factors climatològics, que van provocar una disminució del 75% en la generació d’origen hidràulic.

Més vida útil per als cicles combinats

El director financer de Gas Natural, Carlos J. Álvarez, va explicar que la companyia ha decidit allargar la vida mitjana dels seus cicles combinats de 25 a 35 anys, cosa que ha tingut un impacte de 18 milions aquest trimestre, que s’elevarà als 75 milions en el conjunt de l’exercici, per les menors amortitzacions.