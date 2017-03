Una empresa de Hong Kong invertirà 80 milions en un nou centre d'innovació a Catalunya

El grup tecnològic amb seu a Hong Kong Thunder Power, especialitzat en el sector dels vehicles elèctrics, ha anunciat aquest dijous que obrirà un centre d'R+D a Catalunya per desenvolupar els nous models de la marca. Les instal·lacions implicaran una inversió inicial de 80 milions d'euros i estaran operatives el 2018. L’empresa també ha fet públic que contempla Catalunya com la millor ubicació per construir, en una segona fase, una planta de producció amb més de 1.000 treballadors per fer l’assemblatge i distribució del futur vehicle de la marca a Europa.

L'anunci s'ha produït en el marc de la visita del conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, a la Xina per atreure inversions per al sector de l'automoció. Baiget i el conseller delegat de Thunder Power, Wellen Sham, han signat un acord de col·laboració per tal de facilitar l’aterratge de la multinacional a Catalunya. "Ho hem fet amb la voluntat de continuar mantenint aquest dinamisme industrial que sempre ha caracteritzat el nostre país i d’obrir aquesta indústria al futur a través de la indústria 4.0, el vehicle autònom i el vehicle elèctric”, ha assenyalat Baiget.

Quan el centre d'innovació estigui en ple funcionament, Thunder Power preveu que doni feina a 200 treballadors qualificats. Aquest 'hub' complementaria la planta de producció que la companyia té a la xina, on es començarà a fabricar el seu nou model el 2018. De fet, en una segona fase, el projecte contempla l’obertura a Catalunya d’una planta de producció per produir el vehicle per a tot Europa, que suposaria una inversió inicial de 200 milions d'euros.

Thunder Power també ha aprofitat l'ocasió per presentar a Hong Kong el seu nou vehicle d’alta gamma. La bateria d'aquest cotxe elèctric compta amb capacitat de fins a 125 kWh i una autonomia de 650 km. A més, el vehicle pot assolir una velocitat màxima de 240 km/h.