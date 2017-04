Pressupostos: L'Estat retalla les inversions, però creix el pes de Catalunya respecte a l'any anterior

L'Estat destinària 1.149,58 milions d'euros en inversions a Catalunya aquest 2017, un 13,4 % del total, segons consta al projecte de pressupostos generals espanyols presentats aquest dimarts pel ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro. Aquesta xifra suposa, però, una caiguda de prop de 30 milions en la inversió respecte el 2016, qua es van destinar 1.179 milions. Així doncs, si el 2016 l'executiu de Mariano Rajoy va dedicar un 10,7% dels diners destinats al conjunt autonòmic, per aquest 2017 aquesta porció s'incrementa fins al 13,4%, el percentatge més elevat des del 2011, però encara inferior al que Catalunya aporta al conjunt del PIB de l'Estat.

Ca recordar que el president Rajoy es va desplaçar fins a Catalunya ara fa dues setmanes per anunciar inversions en infraestructures a per 4.200 milions d'euros que no queda clar com queden comptabilitzades a la xifra global d'inversió territorialitzada que els pressupostos generals de l'Estat preveuen per aquest 2017. En aquest sentit, el ministre ha afirmat que " efectivament el programa que va presentar el president se sustenta en aquest pressupost, però avançarà més el 2018, aquest és el pressupost base i aviat ens tornarem a trobar per entrar amb més firmesa en aquestes xifres d'inversió".

L'any 2015 Catalunya va rebre el nivell d'inversió més baix des del 1999 i el 2015 es va incrementar fins als 1.179, 53 milions d'euros. Cal recordar que la coneguda disposició addiciconal tercera de l'Estatut preveia que Cataluya rebés unes inversions equivalents al que aporta al PIB estatal, prop d'un 20%. Per tant, malgrat l'augment, aquest objectiu encara queda lluny.

Malgrat fer dos anys consecutius que es recupera inversions a Catalunya, el percentatge que representa la xifra destinada respecte el total encara queda lluny del que havia arribat a suposar abans de la cris. El 2008 la inversió de l'Estat a Catalunya havia superat el 15% i entre 2000 i 2003 fins i tot havia superat el 20%.

A més, cal recordar que no tota la inversió pressupostada fins ara s'ha executat. Un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona presentat a finals de l'any passat recordava que si el 2015 ja va ser el pitjor ay en inversió de l'Estat a Catalunya, dels 1.040,5 milions que constaven als pressupostos només se'n van executar, 736,3, és a dir, el 71%. Aquest percentatge és el més baix de totes les comunitats. La mitjana d'execució a les comunitats és del 89%.