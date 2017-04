Joyners amplia capital per expandir-se a València i Saragossa

La comunitat de cuidadors de Joyners creix a bon ritme. La plataforma de professionals sociosanitaris a demanda per a la gent gran ha ampliat capital per arrencar la seva expansió a Espanya i acaba d’obrir el seu servei a València i Saragossa. Fins ara la start-up catalana oferia titulats, com ara auxiliars de geriatria, a Barcelona i Madrid, però des del març ha estrenat la seva aplicació en dues ciutats espanyoles més. Aquest desplegament s’ha completat gràcies a una injecció de finançament que Joyners ha rebut de family offices i inversors catalans com Lluís i Adrià Carulla. Des de la seva creació, l’empresa ha aixecat mig milió d’euros de finançament en capital públic i privat.

Des del setembre, el col·lectiu de cuidadors de Joyners ha augmentat de 68 a 228 professionals, que es poden sol·licitar a través d’una aplicació mòbil. “Volem desprecaritzar el sector i evitar l’intrusisme”, explica el conseller delegat de la companyia, Oriol de Pablo. El sistema de Joyners ofereix un tipus de treball “ uberitzat ”, és a dir, en què els cuidadors són empleats autònoms o afiliats a una cooperativa que decideixen quines hores volen treballar en funció de la seva disponibilitat. L’any passat l’empresa va tancar amb una facturació al voltant dels 200.000 euros i de cara al 2017 espera arribar als 1,4 milions d’euros. La companyia també té oficines a Madrid i la seva plantilla suma un total d’11 persones.

Després de l’expansió a Saragossa i València, Joyners també mira a altres ciutats espanyoles com Sevilla, Màlaga o Bilbao. A mitjà termini, la start-up somia amb la internacionalització, amb França com a primera parada.

Aliat per a les residències

A més, l’empresa ha trobat un altre mercat per explotar l’anomenada silver economy o economia de plata, que veu una oportunitat de negoci en l’envelliment de la població. Joyners té com a clients residències i centres de dia per a la gent gran que necessitin cobrir una baixa d’última hora entre la seva plantilla. La plataforma els permet contractar un professional per hores i complir amb les ràtios de treballador per plaça que en molts casos els exigeix l’administració. Amb aquest model, Joyners ja treballa amb companyies dedicades a la tercera edat com ara Sanitas, Amma o Orpea.