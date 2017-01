L'Estat necessita emetre més de 600 milions d'euros de deute cada dia per finançar-se aquest 2017

Aquest 2017 l'Estat espanyol necessitarà emetre 220.017 milions d'euros de deute per finançar-se, més de 600 milions d'euros cada dia. Així ho ha explicat aquest dilluns la secretària general del Tresor i Política Financera, Emma Navarro. A més, aquesta representant del Ministeri d'Economia ha reiterat el que ja havia explicat abans que acabés l'any el secretari d'Estat de Pressupostos, Alberto Nadal, que el pagament de les pensions es garantirà amb més endeutament públic.

Així doncs, Emma Navarro ha afirmat que "si s'esgota la guardiola de les pensions, aquestes pagues es garantiran a través del Tresor "en últim extrem". Navarro ha puntualitzat que "el Tresor serveix de garantia per al finançament de l'Estat i en cas necessari d'altres administracions públiques". Al mateix temps, però, Navarro ha recordat que " encara queden 15.000 milions d'euros" al fons de reserva i fins i tot ha afirmat que "no s'ha de donar per descomptat que s'esgotarà" ja que ha reafirmat el posicionament de l'executiu popular que assegura que a través del creixement econòmic i la creació d'ocupació es garantirà el pagaemnt de les pensions.

602 milions d'euros cada dia

Pel que fa a l'emissió de deute, les xifres són gairebé idèntiques a les de l'any anterior. Així segons ha explicat Navarro, el Tresor espanyol emetrà 220.017 milions d'euros en deute el 2017, un 0,61% menys que el 2016. Una xifra que suposa 602 milions d'euros en emissió de deute públic diari al llarg de tot l'any, una mica més que el volum de deute que el'executiu calculava en la seva última presentació per inversors avançada aquest dilluns per 'El Mundo' .

Del total, 122.904 s'emetrà en deute a mitjà i llarg termini, 2.536 milions més que el 2016. En lletres del Tresor s'emetran 97.113 milions d'euros, en aquest cas 3.880 milions menys que l'any pasat. Aquest més de mig mil

Aquestes previsions corresponen a " una estratègia prudent" del govern espanyol en paraules de Navarro, que ha explicat que el cost mitjà de les noves emissions ha caigut fins al 0,6% el 2016, des del 0,84% que costava un any abans. Segons aquesta representant del govern de Mariano Rajoy, aquestes són les "més baixes de la història recent del Tresor".

Cal recordar que el nivell d'endeutament de l'Estat espanyol supera el 100% del PIB, un percentatge que no va aconseguir reduir el tercer trimestre del 2016 i que previsiblement tancarà l'any per sobre de l'objectiu del 99,4%.