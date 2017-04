L'atur a Catalunya puja en 18.200 persones el primer trimestre

L'atur a Catalunya va pujar en 18.200 persones en el primer trimestre del 2017, fet que suposa un augment d'un 3,26% respecte al trimestre anterior, i situa la taxa d'atur en el 15,28%, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En comparació amb el primer trimestre de l'any passat, els tres primers mesos del 2017 l'atur s'ha reduït a Catalunya en 83.300 persones, un 12,64% menys. La taxa d'atur a Catalunya és del 15,28% enfront del 14,85% del tancament del 2016, i en total hi ha 576.700 persones sense feina. Catalunya va liderar aquest augment de l'atur a l'Estat entre el gener i el març, seguida de les Illes Balears amb 16.700 aturats més i Galícia amb 12.900 persones més a l'atur.

Pel que fa a la creació d'ocupació, durant els primers tres mesos de l'any a Catalunya el nombre d'ocupats es va reduir en 4.700 persones, un 0,15% menys respecte al trimestre anterior. En total, a Catalunya hi ha 3.197.900 persones. En l'últim any, però, Catalunya lidera la creació d'ocupació a Espanya, només per darrere d'Andalusia. En comparació amb el mateix període del 2016, s'han creat 70.400 nous llocs de treball, un 2,25% més, fet que suposa una taxa d'activitat del 61,77%.

Per demarcacions, Tarragona va ser la província catalana amb una taxa d'atur més alta durant el primer trimestre del 2017 amb un 19,98% i 75.800 aturats. Per la seva banda, Barcelona va registrar una taxa d'atur del 14,69% amb un total de 413.600 persones a l'atur, mentre que Girona es va quedar amb un 17,03% i 63.200 aturats. La província amb la taxa d'atur més baixa va ser la de Lleida, amb un 11,57% i 24.000 aturats.

En el conjunt de l'Estat l'atur va pujar en 17.200 persones el primer trimestre de l'any respecte al trimestre anterior, és a dir, un 0,41% més. El nombre d'aturats a l'Estat es va situar en 4.255.000 persones, i la taxa d'atur va pujar fins al 18,75%. D'altra banda, durant els tres primers mesos de l'any a Espanya es van destruir 69.800 llocs de treball, un 0,38% menys respecte al trimestre anterior, i el número d'ocupats es va situar en 18.438.300 persones.