L'economia espanyola va créixer el 0,8% el primer trimestre

L' economia espanyola va créixer el 0,8% en els tres primers mesos de l'any respecte del trimestre anterior, una dècima més que en els dos períodes precedents, segons informa aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Si es confirmen aquestes dadades avançades, l'economia espanyola consolidaria una ratxa de 14 mesos de creixement i quedaria només una dècima per sota del ritme al qual va avançar el primer trimestre de l'any previ a la crisi.

A més, aquest 0,8% manté la variació anual al ritme del 3% de creixement, la mateixa que durant l'últim trimestre de l'any anterior i en línia amb les previsions del govern espanyol. L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) també avançava aquesta setmana que el creixement de l'economia espanyola segons les seves previsions serà del 3% aquest 2017. La dada coincideix amb la que ha avançat el Banc d'Espanya en el butlletí econòmic del 3 d'abril. Un creixement del 0,8% suposa accelerar a més ritme que el mateix trimestre de l'any anterior i malgrat que les previsions per al conjunt de l'any siguin de desacceleració. En el mateix informe del Banc d'Espanya, es va situar un creixement del PIB del 2,8% per a aquest any, per al 2,3% el 2018 i del 2,1% el 2019.

Rajoy aprova aquest divendres el Programa d'Estabilitat per a Brussel·les

A totes aquestes previsions s'hi afegiran aquest divendres les del govern espanyol, que aprovarà al consell de ministres el Programa d'Estabilitat Pressupostària per al període 2017-2020 i que, segons va avançar ahir el ministre d'Economia, Luis de Guindos, inclourà una previsió de creixement mitjà del PIB del 2,5% fins al 2020 a més d'un ritme "intens" de creació d'ocupació. Per a aquest 2017, el govern de Mariano Rajoy preveu un creixement econòmic del 2,7%.

El govern espanyol ha d'enviar cada any abans d'acabar el mes d'abril aquest document que inclou també el pla de reformes, juntament amb la revisió de les principals prespectives macroeconòmiques i el seu panorama fiscal.

Així, doncs, està previst que aquest pla d'estabilitat inclogui una previsió de creació d'ocupació que hauria de situar la taxa d'atur per sota del 13% d'aquí al 2019, una reducció que suposa crear ocupació a un ritme del voltant de mig milió de persones l'any i que, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) d'aquest primer trimestre publicada ahir es va mantenir.

Pel que fa al pla de reformes, no està previst que s'incloguin grans novetats respecte del que s'inclou als pressupostos estatals, però queda sobre la taula la incògnita sobre la possible creació de nous impostos com ara el de les begudes ensucrades (que Catalunya començarà a aplicar dilluns) o nous impostos medioambientals.

Què sustenta el creixement de l'economia espanyola?

Encara falta per confirmar la dada, però l'informe del Banc d'Espanya ja subratllava a principis de mes que els indicadors internacionals com ara el comerç avancen a un ritme més elevat del que s'espera. Però, per components, el PIB avança gràcies a la demanda interna i el comerç exterior, dos dels principals motors actualment de l'economia espanyola. Tot i això, el mateix organisme alertava que el més previsible és que aquests dos factors vagin afluixant el ritme al llarg de l'any.