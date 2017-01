Lluny d’Europa en el transport ferroviari

El transport de mercaderies per tren a Espanya està molt lluny de la mitjana europea i dels principals estats membres de la Unió Europea. I no només això, sinó que, a més, a l’Estat el tren està perdent quota respecte a altres mitjans de transport, especialment els camions per carretera, segon es desprèn de l’últim informe sobre el sector que ha publicat la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

L’organisme que presideix José María Marín Quemada assenyala els diversos factors que provoquen l’escassa quota ferroviària en el transport de mercaderies. Hi ha alguns elements inevitables, com l’orografia. Però d’altres assenyalen directament alguns organismes públics com el ministeri de Foment, Adif -l’empresa pública que gestiona la infraestructura ferroviària- i la mateixa Renfe, que té una filial de mercaderies que perd quota any rere any respecte als operadors privats que han entrat al sector.

Competència destaca que el transport de mercaderies per tren és una part molt petita del transport ferroviari a Espanya: només aporta un 12% de la facturació. I, en bona part, ho atribueix al fet que els últims governs han apostat molt més pel transport de viatgers, sobretot per l’alta velocitat, que pel de mercaderies. Una priorització que es veu clarament en els pressupostos generals de l’Estat. El 2016 el pressupost destinava 3.679 milions d’euros a l’alta velocitat per a passatgers, mentre que per a la xarxa de tren convencional només en quedaven 420, dels quals només 156 eren específicament per al transport de mercaderies.

La poca inversió en el transport ferroviari de mercaderies es constata en les últimes dades del sector. Per exemple, malgrat que el transport en general creix per la millora econòmica, el primer semestre del 2016 l’activitat del sector va baixar un 9,5% en tones, i d’aquesta manera es va trencar amb la tendència a l’alça dels anys anteriors (+5% el 2015).

A més, es produeix un altre fenomen al sector, i és que els preus van a la baixa. Així, el 2015, quan el trànsit de mercaderies per tren encara creixia, la facturació de tot el sector va ser de 304 milions d’euros, un 2,5% menys que l’any anterior. Això sí, mentre Renfe facturava un 6,1% menys (233 milions), els seus competidors augmentaven les vendes un 10% (70,6 milions).

“Colls d’ampolla”

Competència anomena “colls d’ampolla” els factors que impedeixen millorar el transport de mercaderies per tren. Entre aquests factors destaca una de les actuacions de Renfe: la supressió dels denominats “vagons dispersos”. És a dir, poder contractar un o diversos vagons amb els quals l’operadora munta un tren sencer gràcies a diversos clients. Ara Renfe només ofereix trens sencers.

També dificulta el desenvolupament del negoci, cosa que afecta tant Renfe com Adif en la gestió de les terminals de mercaderies. Respecte al ministeri de Foment, al marge de l’escassa aportació pressupostària, Competència destaca com un dels principals colls d’ampolla el minso desenvolupament dels accessos ferroviaris als ports. El cas de Barcelona és paradigmàtic, ja que tot just s’estan posant en marxa els estudis per fer els nous accessos.

Un altre aspecte important és l’escassa quota que té el tren en el transport internacional (el 3%), a causa, segons Competència, de les limitacions que tenen les infraestructures ferroviàries per complir amb la normativa comunitària. Un cas: al corredor mediterrani hi ha encara un 15% del recorregut sense electrificar, només un 38% té ample europeu, hi ha trams com el d’entre Vandellòs i València de via única i només el 9% del recorregut pot acceptar trens de 740 metres de llargada.

Malgrat tot, els operadors privats s’estan fent un forat en el transport de mercaderies per tren a Espanya. L’any 2011 van facturar gairebé 52 milions i el 2015 ja havien passat a 98,8 milions. Renfe, a més de perdre quota de mercat, també va perdre negoci (252 milions el 2011 per 249,7 milions el 2015).