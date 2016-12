Montoro torna a negar més dèficit a Catalunya

Fins que no hi hagi equilibri pressupostari, ni parlar-ne, de flexibilitat. Aquesta és la conclusió amb què el ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, ha sortit aquest dijous del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) després que s'hagi trobat sobre la taula un informe de l' Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) que torna a insistir en la necessitat d'establir objectius de dèficit asimètrics entre comunitats autònomes, tal com reclamen Catalunya, Balears i el País Valencià.

"La posició del govern està claríssima, estem presentant el mateix objectiu de dèficit per a totes les comunitats", ha reiterat Montoro a la sortida del consell. Davant d'aquesta actitud, el secretari d'Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha recordat que "el que hauria de fer Hisenda és escoltar el parer de l'Airef, però com que és una autoritat independent i ho fa tan bé no li fan cas". De fet, mentre Aragonès ha recordat que quan les comunitats havien de complir objectius de dèficit individuals "es desviaven menys", Montoro s'ha limitat a dir que no volia valorar el període en què es va donar aquest escenari (el 2013) perquè ara estem "sota el dèficit comú". El ministre d'Hisenda únicament ha donat la benvinguda a la proposta de l'Airef, però s'ha negat ni tan sols a estudiar-la fins que les autonomies compleixin amb el dèficit zero. "Quan estiguem en equilibri, ja veuran que els serà igual", ha conclòs el titular d'Hisenda.

Catalunya, sense dret a vot

Aquest posicionament ha donat lloc a les mateixes votacions que hi va haver l'últim CPFF, quan es va aprovar un objectiu del 0,6% per a l'any que ve. Aleshores Catalunya, Balears i País Valencià hi van votar en contra i les comunitats del PSOE es van abstenir. Avui, però, hi ha hagut una excepció perquè Catalunya no ha tingut dret a vot, ja que ha estat el secretari d'Economia, Pere Aragonès, en lloc del vicepresident, Oriol Junqueras, qui ha assistit a la reunió.

Aragonès ha recalcat que aquesta no és la primera vegada que l'Airef es posiciona al costat de Catalunya (l'any passat ja havia emès un informe en què recomanava el dèficit asimètric) "perquè és un organisme amb mires europees", cosa que, segons Aragonès, prova que Catalunya ja mira més cap a Europa que cap a l'Estat.

El FLA, pendent de cobrar

A banda, el CPFF d'aquest dijous ha servit per concretar els 4.548 milions del fons de liquiditat autonòmica (FLA) provinent dels canvis en els objectius de dèficit del 2015 i el 2016. En concepte de FLA del 2015, com va avançar l'ARA, Catalunya rebrà 415,5 milions d'euros, als quals s'han d'afegir els 843,5 milions derivats de l'ampliació del dèficit del 0,3% al 0,7% per a aquest any. En total, Catalunya ingressarà 1.259 milions d'euros abans del 31 de desembre a través d'aquest préstec.