Un 1% del PIB per tapar el forat de la Seguretat Social

El buidatge de la guardiola de les pensions tindrà un impacte en els comptes de l’Estat de l’1% del PIB, segons els pressupostos que va presentar ahir el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro. La insuficiència dels ingressos de la Seguretat Social continuarà fent imprescindible treure diners del Fons de Reserva, que no té prou diners per passar aquest any. Per això, el govern espanyol ha pressupostat fer un préstec de 10.192 milions d’euros a l’organisme encarregat de pagar les pensions, equivalent a aquest 1% del PIB. Amb això, Montoro pretén curar-se en salut i preveu fer un préstec en la part alta de les previsions.

Montoro tirarà de crèdit per pagar les pensions

D’aquesta manera, el govern espanyol no deixarà a zero el Fons de Reserva, sinó que complementarà el pagament de les pensions –especialment de les pagues extres de l’estiu i del Nadal– a crèdit i amb càrrec a la guardiola. En concret, del fons s’extrauran 7.300 milions d’euros, que, sumats als 10.200 milions del crèdit, suposen un desfasament entre ingressos i despeses de la Seguretat Social de 17.500 milions, un 1,7% del PIB espanyol. Amb això, les reserves quedaran en 7.700 milions més, una fracció dels més de 66.000 que es va trobar Rajoy en aquesta guardiola quan va accedir al càrrec, el 2011.

Però el ministre d'Hisenda va voler restar importància ahir a aquesta mesura i va afirmar que "és exagerada" la importància que se li està donant a la guardiola de les pensions perquè no va néixer per ser la garantia del pagament de les pensions. Montoro va voler deixar clar que les pensions es pagaran igualment i que a efectes comptables emetre deute o tirar de la guardiola és el mateix. El cert, però, és que els pressupostos presentats ahir pel govern preveuen una emissió de deute de 45.000 milions d'euros, justament 10.000 milions més del que va anunciar a principis d'any.

Però per què l’Estat no vol buidar del tot la guardiola? D’una banda, aquest 2017 torna a entrar en vigor una normativa que només permet extreure un màxim del 3% de la despesa anual en pensions, una llei que requeriria un altre procés parlamentari per poder revertir-se. A més, ara mateix, amb tots els actius del fons reinvertits en bons del Tresor espanyol, a l’Estat li surt més a compte emetre nou deute que renunciar als rendiments actuals (d’uns 151 milions aquest any). Per tot això, el govern haurà de pressupostar un crèdit que garanteixi el pagament d’aquestes retribucions que, segons argumenta reiteradament el govern, no tindrà efectes comptables perquè simultàniament es deixa d’emetre deute d’una de les administracions per emetre’n des de l’Estat.