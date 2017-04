Parlem aconsegueix una injecció d'un milió d'euros d'Avançsa

El director general d’Avançsa, Joan Tarradellas, i el president i conseller delegat de Parlem, Ernest Pérez-Mas, han signat avui un acord de finançament a través del qual l’operadora de telecomunicacions rebrà un préstec participatiu d’un milió d’euros. Aquesta és la primera inversió del projecte Innova Global, una línia de cofinançament impulsada per Avançsa i destinada a projectes empresarials innovadors i estratègics. Pérez Mas ja va avançar a l'ARA que la companyia buscava un milió d'euros per ampliar la seva capacitat d'oferta a Catalunya.

Amb aquesta injecció econòmica per part d’Avançsa, Parlem podrà rellançar la seva oferta amb noves tarifes més competitives i fomentar solucions convergents sobre ADSL, telefonia fixa i mòbil, i televisió. La companyia ja es va llançar el juny passat al mercat dels paquets convergents amb l'objectiu de començar a competir amb els grans del sector, però oferint l'opció de contractar els serveis per separat i no exclusivament per paquets.

Parlem va completar fa just un any una ampliació de capital de dos milions d’euros, segons va avançar l'ARA, per donar entrada a entre nou i onze nous socis. Els nous accionistes de la companyia són 'family offices' catalans (vehicles d’inversió familiars), com ara Reus Tarragona Business Angels, que inverteix en altres companyies tecnològiques, com El Comprador.

La línia de finançaments de Innova Global, aprovada pel Govern el passat mes de desembre, està dotada amb 25 milions d’euros i busca el cofinançament de projectes empresarials innovadors i d'internacionalització que operin en algun dels set àmbits prioritaris de la política industrial.