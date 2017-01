Pau Relat, nou president de FemCat en substitució de Ramon Carbonell

FemCat ja té nou president. Fidel al seu costum de canviar de líder cada dos anys, la fundació d’empresaris va aprovar ahir la sortida de Ramon Carbonell, que ocupava el càrrec des del 2015, i nomenar en el seu lloc Pau Relat, conseller delegat de MAT Holding, que fins ara n’era vicepresident. Es mantenen com a vicepresidents Ricard Aubert (Simon), Elena Massot (Vertix) i David Nogareda (Laboratoris Hipra) mentre que passen a estrenar aquest càrrec Xavier Fitó (Semillas Fitó) i Cristian Rovira (Grup Sifu), que fins ara era tresorer de la fundació de perfil catalanista.

Pau Relat: “Els bancs ara només ofereixen crèdits a empreses que no els necessiten”

FemCat és una organització empresarial atípica, on els membres hi participen de forma individual –i no com a representants de la seva corporació– i que renova els alts càrrecs constantment. Malgrat tenir només 12 anys, ja ha tingut cinc presidents, i Relat en serà el sisè. A més, també serà el segon president de la nova generació, ja que ni ell ni el seu predecessor han complert encara els 50 anys.

Fins ara, els presidents de FemCat havien estat Joaquim Boixareu (Irestal), Josep Mateu (Racc), Carles Sumarroca (Agromillora) i Miquel Martí (Moventia), a més de l’esmentat Ramon Carbonell.

Amb tot, aquest càrrec no es tria per elecció sinó per petició del patronat. Entre els patrons de la fundació es troben Joan Font (Bon Preu), Oriol Guixà (La Farga), Albert Esteve (de la farmacèutica Esteve), Manel Xifra (Comexi) i altres fins a sumar 17 persones. A aquestes cal sumar-hi els expresidents, que en ser-ho es converteixen en patrons d’honor.