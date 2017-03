Premis Nobel per beneir l’economia catalana

Artistes, enginyers, contacontes o científics? Què són els economistes i quina ha sigut la seva contribució a la societat? Això es preguntaven ahir a Barcelona, en una jornada que va aconseguir reunir mitja dotzena de premis Nobel d’economia per celebrar els deu anys de classes de la Barcelona Graduate School of Economics. Com explicava la seva directora actual, Teresa Garcia-Milà, el centre arriba a la primera dècada amb la missió d’“exportar coneixement” de Barcelona a la resta del món.

El pare de la criatura va aparèixer després i disculpant-se pel retard. La Barcelona GSE la va fundar l’exconseller d’Economia de la Generalitat Andreu Mas-Colell amb un grup d’investigadors en matèria econòmica durant l’últim any d’eufòria per als acadèmics: el 2007. “Almenys vam poder aprofitar els dos primers anys en què Espanya negava la crisi, per començar a funcionar tranquils”, va comentar resignat. Així va convèncer economistes de prestigi perquè se sumessin “a cegues” al projecte, com ara l’excomissari europeu socialista Joaquín Almunia, que ahir va esquivar les preguntes dels periodistes sobre les primàries que han dividit el seu partit, i va parlar en el seu paper de president d’honor del centre.

Als Nobel també els va tocar opinar sobre Catalunya i el lent camí de sortida de la crisi. El guardonat del 2016, Bengt Holmström, es va mullar més i va assegurar que Catalunya ha aconseguit aprofitar els anys d’austeritat per reforçar la seva aposta per la indústria i la tecnologia. “Està creixent al ritme dels Estats Units”, deia l’economista finlandès. El seu company de recerca i de Nobel per la teoria dels contractes, Oliver Hart, va ser prudent a l’hora de valorar un tema del qual necessitaria “més detalls”, però sí que va destacar Barcelona com “un dels centres econòmics d’Europa”.

Detectors de sismes

L’acte va comptar amb l’assistència de l’advocat Miquel Roca i del president del Banc Sabadell, Josep Oliu. Narcís Serra, expresident de CatalunyaCaixa, tampoc no es va voler perdre les lliçons dels Nobel.

Va ser un altre dels guardonats, però el del 2011, qui va fer l’afirmació més contundent del matí. “Els economistes no van predir la crisi del 2008”, deia l’acadèmic Chris Sims. Tot i així, matisava que els economistes són com els detectors de terratrèmols: poden avisar de les condicions i els canvis, però mai seran capaços d’anticipar un sisme financer. “Què fèiem abans de la crisi?”, es va preguntar Sims. Buscar estabilitat on no n’hi havia, es responia ell mateix.