Rajoy ignora Aena i rebaixarà les taxes aeroportuàries un 11%

Finalment va ser el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, qui va fer l’anunci. Feia setmanes que el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, deixava entreveure una rebaixa de les taxes aeroportuàries del gestor estatal Aena, però fins ahir no va arribar l’anunci oficial. Rajoy va anunciar ahir que divendres aprovarà una rebaixa de les taxes aeroportuàries del 2,2% cada any fins al 2021, cosa que suposa un 11% menys en cinc anys. Així, el govern ha anat fins i tot més enllà del que recomanava la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que era una rebaixa del 2,02%. De fet, la mesura queda just entre les reclamacions de l’autoritat de Competència i les de les associacions aeroportuàries, que volien una reducció del 2,59%. Per contra, Aena en demanava la congelació.

“Aquesta rebaixa persegueix millorar la competitivitat dels aeroports espanyols i contribuirà també a mantenir el creixement del nostre potent sector turístic, que genera l’11% del PIB i el 13% de l’ocupació a Espanya”, assegurava ahir el president del govern central.

De la Serna ja apuntava dilluns cap a aquesta direcció quan en la comissió de foment del Senat va explicar que les xifres de trànsit de passatgers dels pròxims anys -en què es preveu un augment encara més elevat- corregeixen a l’alça les previsions d’Aena i, per tant, es compensaria la reducció d’ingressos provocada per la rebaixa de les taxes.

La pugna entre Aena i Competència

Aquest argument és el mateix que el 2015 esgrimia la CNMC en l’informe en què assegurava que les taxes s’haurien de rebaixar entre un 2% i un 3% a partir del 2016 perquè l’actual model de comptabilitat utilitzat infravalora els costos de les activitats comercials. Aena va recórrer aquesta decisió però finalment va haver de claudicar. Tot i això, el 2016 Competència va fer la mateixa reclamació i el govern va acabar decidint que l’informe no fos vinculant.

El 2016 els aeroports d’Aena van registrar un 11% més de passatgers que l’any anterior i van superar la xifra rècord que es va registrar el 2007, quan es van rebre 210,4 milions de viatgers. El 2016 es va arribar als 230,2 milions, i aquestes són les xifres en què es basen el govern i la CNMC.