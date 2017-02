Roldán: "Durant la crisi, poca gent ha hagut de deixar casa seva per no poder pagar la hipoteca"

Defensa aferrissada i orgullosa del sistema hipotecari espanyol. El president de l'Associació Espanyola de la Banca (AEB), José María Roldán, ha pres el testmioni del president del BBVA, Francisco Gonález, que durant la seva presentació de resultats d'ahir va assegurar que la pujada dels preus de les hipoteques serà proporcional a l' enduriment de la regulació hipotecària. "No hem d'oblidar que el sistema hipotecari espanyol fins ara ha estat boníssim, ha funcionat molt bé i ha donat accés a molts espanyols a la vivenda en propietat", ha insistit aquest matí Roldán.

El portaveu d'aquesta patronal bancària, doncs, està convençut que, amb un sistema hipotecari que ha funcionat "magníficament", com ha subratllat repetides vegades, és "injust i perjudicial" que s'apliquin mesures retroactives com la que ha forçat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre les clàusules terra. És per això que Roldán ha insistit en les "amenaces" del sector d'encarir les hipoteques, una afirmació que no ha estat rotunda, però que ha deixat entreveure a través dels seus constants advertiments sobre els "riscos" de l'enduriment d'una normativa hipotecària i de la incertesa jurisdiccional que provoca no només sentències com les de les clàusules terra, sinó també d'altres litigis oberts com ara els que també forcen a retornar les despeses de formalització de la hipoteca. "Hem pogut constatar, no sense preocupació, que hi ha un divorci entre la protecció formal i l'efectiva i que a última instància és un tribunal europeu qui regula", ha sentenciat.

I amb els criteris de regulació del sector hipotecari, la patronal està més que satisfeta. Roldán està convençut que la normativa espanyola és molt més exigent que les d'altres països europeus. A més de ser el sistema més barat i eficient, assegura que és el que protegeix més el consumidor. " Durant la crisi hi ha hagut molt poques persones que hagin hagut de deixar casa seva", una afirmació que ha fonamentat amb xifres de morositat: la morositat de les hipoteques ha estat la més baixa de tota la resta d'actius. A més, malgrat assumir part de la responsabilitat com a banquer, també ha recordat que "no pot ser que quan es compra un cotxe s'estigui més tempts decidint la pintura que el sistema de finançament", com a metàfora d'una mancança d'educació financera per part dels particulars, que " han de prestar un mínim d'atenció en la contractació de productes financers rellevants".

Per tot això, Roldán fins i tot ha presumit: "Si volem aplicar una directiva europea (en referència a la nova llei de transparència hipotecària que prepara el ministeri d'Ecnomia), proposem-ho i canviem-la, Espanya no hi tindrà cap problema, el tindran els altres països", ha etzibat. I s'ha mostrat disposat a acceptar un sistema regulat sempre que sigui "proporcionat, estable i coherent".

Però entre tots aquests advertiments, el president de la patronal dels bancs ha entonat també el victimisme. "La inseguretat jurídica s'està passant amb el sector hipotecari", ha assegurat un Roldán convençut de la importància del sector al qual pertany: el futur de la societat depèn del futur de la banca.