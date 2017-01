El Sabadell guanya 710 milions el 2016, un 0,3% més

El Banc Sabadell ha tancat 2016 amb un benefici net de 710,4 milions d'euros, un 0,3 % més que l'any anterior, després de realitzar dotacions per import de 1.427 milions d'euros, que inclouen l' impacte de les clàusules terra.

El banc, que el 2015 va integrar el britànic TSB, ha millorat en aquest període el seu marge d'interessos pràcticament un 20%, fins als 3.837,7 milions d'euros. També ha situat la taxa de morositat al 6,1%, un punt i mig per sota que fa tot just un any.

El Sabadell assegura que aquests resultats mostren la fortalesa dels seus beneficis i de la generació estable del marge d'interessos, fins i tot en un entorn tipus baixos i després d'haver realitzat provisions extraordinàries que inclouen l'impacte de les clàusules terra, per la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a favor de la retroactivitat de les devolucions d'aquesta lletra petita de les hipoteques que va considerar abusiva.

El banc que presideix Josep Oliu, que sempre ha defensat la legalitat de les seves clàusules terra, estima que l'import màxim que resultaria d'aplicar aquesta sentència seria de 490 milions d'euros, xifra que es veuria rebaixada, assegura, "atenent als termes concrets de la sentència i a la seva forma d'execució". Malgrat l'efecte d'aquesta sentència, les dotacions realitzades aquest any, un global de 1.427,1 milions, són notablement inferiors a les de l'exercici 2015, quan van ascendir a 2.333 milions, gairebé un 39 % més.

El banc català, d'una altra banda, ha destacat la bona marxa de la seva activitat comercial "en un entorn d'elevada competència" i unes quotes de mercat que "segueixen augmentant". La direcció de l'entitat també remarca que en l'últim exercici ha aconseguit una reducció "rècord" d'actius problemàtics de 2.961 milions d'euros, gràcies a la venda accelerada d'immobles. A desembre del 2016, el saldo d'actius problemàtics se situa en 18.617 milions d'euros i el saldo de riscos dubtosos en 9.582,5 milions. El Banc Sabadell té actualment una xarxa de 2.767 oficines, un centenar menys que el 2015, i una plantilla de 25.945 persones,145 treballadors menys que al tancament del 2015.