Samsung culpa les bateries i els proveïdors dels incidents al Galaxy Note7

Samsung dona explicacions. La companyia ha fet una roda de premsa aquest matí per aclarir la causa que va provocar els incidents dels Galaxy Note7, així com mesures adoptades per evitar que es tornin a produir. Samsung ha explicat que les bateries tenien dos errors dels proveïdors: un problema en les dimensions i un altre en la soldadura dels components. "En aquests últims mesos, al costat d'organitzacions independents d'experts de la indústria, hem portat a terme una investigació exhaustiva per trobar la causa dels incidents ocorreguts amb Galaxy Note7", ha afirmat DJ Koh, president de la Unitat de Negoci de Comunicacions Mòbils de Samsung Electronics.

Durant l'esperat esdeveniment, amb el qual la companyia sud-coreana fa el primer pas per recuperar la credibilitat després del cop dur que va suposar la retirada del mercat d'aquest terminal, Koh ha assegurat que el problema ve del proveïdor que van triar per fabricar les bateries. En primer lloc podrien haver comès un error en el càlcul de les dimensions, fet que va derivar en la deformació d'una de les cantonades superiors. Per aquest motiu, es van provocar curtcircuits en algunes cel·les i, com a conseqüència, el sobreescalfament que va fer que alguns mòbils s'incendiessin.

Els 700 enginyers dels grups de treball independents que van examinar 30.000 bateries van trobar un altre defecte al sistema de soldadura dels components, tal com ha indicat la companyia sud-coreana, que ha retransmès la roda de premsa completa a través del web.

Samsung reitera les seves disculpes

El president de la Unitat de Negoci de Comunicacions Mòbils de Samsung Electronics ha expressat les seves sinceres disculpes i gratitud cap als usuaris del Galaxy Note7, les operadores mòbils, els socis comercialitzadors i distribuïdors i els socis de negoci "per la seva paciència i suport incondicional". "Avui, més que mai, estem compromesos amb guanyar-nos la confiança dels nostres clients a través de la innovació que redefineix el que és possible en seguretat", ha afegit Koh, que pretén tancar així un dels incidents més durs en la història recent de la companyia.

Basant-se en el que la companyia ha après a partir de la investigació, Samsung ha anunciat la posada en marxa d'"una àmplia varietat de processos interns de qualitat i seguretat" per millorar la seguretat dels seus productes, incloent-hi protocols addicionals com les mesures de seguretat en múltiples capes i la comprovació de la seguretat de les bateries en vuit punts.

La companyia també ha creat un Grup Assessor de Bateries format per assessors externs, experts acadèmics i investigadors, per garantir que manté "una perspectiva clara i objectiva sobre la seguretat i la innovació relativa a les bateries". Aquest grup està format per Clare Grey, professor doctor de Química a la Universitat de Cambridge; Gerbrand Ceder, professor doctor d'Enginyeria i Ciència de Materials en UC Berkeley; Yi Cui, professor doctor d'Enginyeria i Ciència de Materials a la Universitat de Stanford; i Toru Amazutsumi, doctor i CEO d'Amaz Techno-consultant.