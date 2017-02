Seat anuncia al MWC el primer cotxe elèctric de la companyia

Seat ha anunciat al Mobile World Congress el primer model de cotxe elèctric de la companyia, l' e-mii. L'automobilística, a més, ha triat Barcelona per començar a fer les primeres proves: una desena de models elèctrics començaran a circular a partir del mes d'abril.

Aquesta flota que estarà a disposició dels treballadors del Barcelona Tech City, al Palau de Mar de Barcelona. El president de Seat, Luca de Meo, també ha confirmat al saló que el nou centre d'innovació de la matriu, Volkswagen, s'instal·larà precisament a la seu del Palau de Mar, tal com va avançar l'ARA.

El cotxe, però, no sortirà a la venda fins el 2019. Tindrà una autonomia de 150 quilòmetres, una velocitat màxima de 130 quilòmetres per hora i un temps de càrrega ràpid: només 30 minuts. Aquest nou model de vehicle també comptarà amb una tecnologia absolutament connectada que permetrà accedir al cotxe des del telèfon mòbil. De fet, les proves amb la primera flota de deu cotxes també pretenen millorar la connectivitat.

Seat vol liderar el mercat del cotxe connectat

L'automobilística espanyola admet que ha fet una aposta important per la integració d'internet al seus vehicles: aquesta és la primera vegada que Seat té un estand propi al MWC i està present tant a la fira de la Gran Via com a la de la Plaça d'Espanya. El president de la companyia, Luca De Meo, ha assegurat que "no només han vingut a parlar de cotxes, sinó també del rol que prendran les companyies automobilístiques en el món de la connectivitat i d'internet".

De Meo també ha remarcat que "la indústria de l'automobilisme viu un moment de 'reset' i la relació amb el client també està canviant; estem convençuts que tenim molt més a guanyar que no pas a perdre en aquesta transformació", ha assegurat el president de la companyia. En aquest sentit, Seat creu que juga amb avantatge perquè compta amb les sinergies de la seva matriu, Volkswagen.

L'automobilística pretén que la connectivitat "ajudi a millorar la vida i la mobilitat a la ciutat". Per això, a banda dels models nous, que ja estan connectats, també han pensat en aquells usuaris de cotxes més antics: a partir del desembre Seat posarà a disposició dels seus clients un nou adaptador, anomenat Dongle, que permetrà als propietaris de cotxes més antics conectar el seu vehicle amb l''smart-phone'.

El dispositiu és petit, de la grandària d'una pila, i es connecta al cotxe de la mateixa manera que ho fan els tallers mecànics per accedir a les dades. La companyia el facilitarà de manera gratuïta als clients que el demanin. D'aquesta manera els clients podran "adaptar i actualitzar" els seus cotxes i la companyia podrà recopilar el major nombre de dades possible per millorar tots els aspectes relacionats amb la mobilitat i la connectivitat.

Seat ha explicat que la companyia té molta cura del control d'aquestes dades i que només farà servir aquelles que els serveixin per millorar la qualitat i l'experiència de conducció dels seus clients. De fet l'automobilística està en contacte permanent amb les autoritats espanyoles per mantenir-se dins de les lleis de privacitat que exigeix la gestió de tota aquesta informació.