Seat obre un procés participatiu per triar el nom del seu pròxim model

L'automobilística Seat ha anunciat aquest matí que obre un procés participatiu per batejar el seu nou totterreny -que la companyia de moment anomena "el germà gran de l'Ateca"-, i que sortirà a la venda el 2018. L'únic requisit de la marca és que el nom sigui un topònim de la geografia espanyola. És la primera vegada que l'automobilística deixa a mans dels ciutadans l'elecció del nom d'un dels seus models.

Seat ha decidit obrir el procés després d'haver rebut més de 500 propostes diferents d'arreu d'Espanya des que va anunciar el nou SUV de set places. A la presentació del projecte, el president de Seat, Luca de Meo, ha explicat que "han decidit convidar a tots els incondicionals de la marca a proposar i després a votar el nom del nou SUV que està cridat a fer història". De Meo també ha explicat que Seat ha "redefinit el procés habitual amb la intenció d'involucrar els espanyols i els seguidors d'arreu del planeta", a través d'internet.

El procés arrenca avui i tindrà quatre fases. Fins al 22 de juny es poden fer propostes de nom; després Seat farà una preselecció en què a banda del criteri de la toponímia espanyola, la marca també tindrà en compte que el nom tingui contempli els valors de la companyia i que sigui fàcil de pronunciar. Durant aquesta fase hi intervindran experts en 'naming' de l'automobilística i clients d'arreu del món. El 12 de setembre, al saló de Frankfurt Seat anunciarà els tres noms finalistes i fins el 25 de setembre s'obrirà una votació per triar el guanyador, que es farà públic a la tardor.

Trenta anys esperant un Seat catalàDes que el Ronda va sortir al mercat, el 1982, Seat no ha triat mai cap nom català per a cap dels seus models. A Catalunya, l’únic nom que ressona és el de Martorell, on la companyia -filial de Volkswagen- té la fàbrica i la seu central. Tot i això, Seat afirma que hi ha diversos noms catalans que han arribat a ser finalistes del procés de tria per ser, finalment, descartats a la fase final, que fins ara feia la direcció de la companyia. Segons va poder comprovar l'ARA, Aran, Sarrià o Cadaqués, ha estat alguns dels topònims catalans més ben posicionats, i algun, com Aran, fins i tot fa més de trenta anys que estan registrats a l'oficina de patents i marques.

L'últim model, el totterreny urbà, l'Ateca ha impulsat les vendes de la companyia un 14,5% els primers quatre mesos de l'any i ha fet que la facturació s'elevi un 20,2% el primer trimestre del 2017, fins als 2.487 milions d'euros, una xifra rècord per la companyia. Els primers quatre mesos de l'any el resultat operatiu de Seat ha arribat als 56 milions, un 4,1% més que el mateix període de l'any passat.