Seat aconsegueix un benefici operatiu positiu per primer cop en deu anys

La fabricant de cotxes Seat va aconseguir un benefici operatiu de 153 milions d'euros el 2016, respecte a les pèrdues de 10 milions d'euros que va registrar l'any anterior. Aquests resultats suposen el retorn de la companyia amb seu a Martorell als números verds per primera vegada des del 2007, segons les dades publicades aquest dimarts pel grup Volkswagen.

El màxim responsable de Volkswagen, Matthias Müller, ha indicat que la marca ha aconseguit tornar a la rendibilitat operativa gràcies a comptar amb models "convincents" com el nou tot-terreny urbà Ateca. A més, el primer directiu del grup ha assegurat que aquesta tendència continuarà a l'alça. "La paciència ha donat resultats", ha afirmat el màxim responsable de la companyia.

D'altra banda, el director financer del grup, Frank Witter, ha apuntat que el primer tot-terreny de la història de Seat ha permès a la firma registrar nivells rècord de facturació i benefici operatiu. La marca catalana va aconseguir un benefici net de 6 milions d'euros el 2017, mentre que la dada del 2016 s'anunciarà la setmana vinent.

Seat va assolir una facturació de 8.894 milions d'euros el 2016, un 3,8% més respecte a l'any anterior. A més, la companyia va comercialitzar un total de 490.000 vehicles arreu del món, un increment del 2% respecte a les 400.000 unitats del 2015.

El consorci amb seu a Wolfsburg ha indicat que la millora dels resultats de Seat s'explica, a més de per l'efecte positiu de l'Ateca, per l'estratègia de reducció de costos que ha aplicat la companyia i per la millora del 'mix' de les vendes, que ha permès compensar l'impacte dels tipus de canvi.